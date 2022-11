映画『レ・ミゼラブル』のオスカー女優アン・ハサウェイが11月12日、40歳の誕生日を迎えた。アルマーニ・プリヴェの純白のドレスを着用した今年のカンヌ国際映画祭では、プリンセスのような可憐な美しさが大きな話題になったアン。鮮烈なカンヌデビューを飾った彼女は、今後も話題作への出演が続く。

先日発表されたばかりなのが、伊坂幸太郎の小説「シーソーモンスター」の映画化作品への主演だ。「シーソーモンスター」は、バブルに沸く昭和の日本を舞台に、一見平凡な北山家で元情報員の妻・宮子と姑・セツが繰り広げる争いを描いた作品。Netflixが手掛ける映画版では、アンが嫁役、『エターナルズ』のサルマ・ハエックが姑役を務めるものとみられる。アンも出演した『オーシャンズ8』のオリヴィア・ミルチが脚本を執筆している。

『インターステラー』のアンとジェシカ・チャステインが再びタッグを組むということで話題になっているのが、サイコスリラー『マザーズ・インスティンクト(原題) / Mothers' Instinct』。アンとジェシカが演じたのは、1960年代初頭、成功者の夫&同い年の息子を持つ隣人ママ友。しかし、ある悲劇的な事故によって二人の絆は失われ、母性本能のダークサイドが露呈することになる。高く評価された2018年のベルギー映画『母親たち』の英語リメイク版であり、トップ女優同士の演技合戦は見応えがありそう。

ワン・ダイレクション時代のハリー・スタイルズにインスパイアされたファンフィクション小説「ジ・アイデア・オブ・ユー(原題) / The Idea of You」の映画化作品でアンが演じるのは、夫が若い女と逃げたことからシングルマザーになった40歳のソフィー。彼女は娘を連れて行った音楽フェスで、世界で最もホットなボーイズバンドのリードシンガーである24歳のヘイズ・キャンベルと出会い、人生を変える恋をすることになる。

映画版「ジ・アイデア・オブ・ユー(原題)」は撮影中で、『マザーズ・インスティンクト(原題)』、ウィリアム・オルドロイド監督(『レディ・マクベス』)のミステリー『アイリーン(原題) / Eileen』、ロマコメ『シー・ケイム・トゥ・ミー(原題) / She Came to Me』がポストプロダクションに入っているほか、映画版「セサミストリート」の撮影もまもなく始まる予定と、今後出演作が目白押し。40歳になったアンはこれから、今まで以上の輝きを見せてくれるに違いない。(編集部・市川遥)