ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Îº£¸å¤Ï¡Ä ÍÌ¾¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À¡Ö£±£°·î¤Ë¤â¸½¾ì¤Ç¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¡×
¡¡·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅçÅÄ·°»á¤¬£±£±Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â³«Àß¤·¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Îàº£¸åá¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÂìÂô»á¤Ï¡¢£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å£¶»þ²á¤®¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£·»þ¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö»þ´Ö¡¢»þÂå¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ÌÍÍ¤Ë¡¡Ê¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì¤Íè¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¡ËÍ¤é¿Í´Ö¤¬Ì´¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÏ¤à°Ù¤Ë¡¡¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î»ö¡£°ì¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Îà¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤á²èÁü¤È¡¢ÂìÂô»áËÜ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¸ý¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î£²Ëç¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¡ÚËÁ¸±²È¡Û¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëà¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·á¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤¬¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£·Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÉÃÃ±°Ì¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£Ó£Î£Ó¤Î»È¤¤Êý¤Ë¡¢ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Î¤ß¤òà¹¹¿·á¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¼Â¤ÏÁ´ÉôÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Á¥é¥Á¥é¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÊý¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤À¡Ù¤È¡£ÉáÄÌ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¾ï¤Ë¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÄÌÃÎ¡×µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅê¹Æ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤À¤±ºîÆ°¤¹¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤¬¿·Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÌÃÎ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶ËèÆü¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸«Æ¨¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëàº£¸åá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Ð»³ËÁ¸±²È¡©¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á´Ø·¸¡©¡×¤Î£²Âò¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ»á¤Ï¡Ö²Ð»³¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¹â¤¤²Ð»³Ãµ¸¡Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÎ¢Êý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¤á¤é¤ì¤Æ¤«¤é£±£°·î¤Ë¤â»ä¡¢¸½¾ì¤ÇÂìÂô¤µ¤ó¤ò¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýÌÌ¤Ï¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£