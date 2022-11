【モデルプレス=2022/11/11】JO1(ジェイオーワン)の結成3周年を記念して、今年3月に公開したドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」を全国99館の映画館で再上映&中継付きJO1登壇イベントを12月11日に実施することが決定した。

【写真】JO1、メンバー全員の幼少期ショット&現在を比較

◆JO1、結成3周年記念ドキュメンタリー映画の再上演&登壇イベント決定

JO1が12月11日に結成3周年を迎えることを記念し、JO1のドキュメンタリー映画『未完成』が全国の映画館で再上映。さらに、上映後にはJO1が登壇するイベントを、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて行う。この模様は再上映されるスクリーンで生中継する。

デビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」は、 2023年1月12日にBlu-ray&DVDが発売される。また、その他にもJO1結成3周年を祝う企画については、後日発表をしていく。(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】