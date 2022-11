今年3月に公開されたボーイズグループ・JO1初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』を、12月11日に全国99館の映画館で再上映することが決定した。また、同日に中継付きJO1登壇イベントを実施する。

【画像】舞台あいさつにポップコーン持参で現れた佐藤景瑚

同グルーブが12月11日に結成3周年を迎えることを記念したもの。登壇イベントは、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われ、この模様は再上映されるスクリーンでも生中継される。

そのほか、結成3周年を祝う企画は後日発表される。

■登壇イベント日時:2022年12月11日(日)午後1時上映回(上映後)会場:東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズ登壇者(予定):JO1メンバー11人、MC・青木源太アナウンサー料金:2100 円チケット販売:JO1 OFFICIAL FANCLUB 会員限定抽選発売※申込みは1人1枚まで