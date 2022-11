グーグルやピクサーのオフィスは、陽気さや遊び心、ユーモアにあふれています(写真:AnnaStills/PIXTA)

日本の企業はなによりも「真面目」であることを大切にする。ところが、それとは対照的に、アップルやピクサー、グーグルのような企業は、なによりも「ユーモア」を大切にすることで、大きく成長している。

スタンフォード大学ビジネススクール教授のジェニファー・アーカー氏と、同校講師でエグゼクティブ・コーチのナオミ・バグドナス氏によれば、ユーモアにあふれる職場は心理的安全性をもたらし、信頼関係を築き、社員のやる気を高め、創造性を育むという。

今回、日本語版が9月に刊行された『ユーモアは最強の武器である』より、一部抜粋、編集の上、お届けする。

環境がメッセージを伝える

いま、あなたのボディーランゲージは何を物語っているだろう?





肩を後ろに引いている? それとも前かがみになっている? 口元には微笑みが浮かんでいる? それとも引きつっている? 王族のように頭を高く、胸を張って、堂々と座っているだろうか(ハプスブルク家のようにひ弱な感じではなく、強い王族のように)?

ボディーランゲージは多くを語るが、組織の空間についても同じことが言えるのだ。

「物理的な空間は、組織のボディーランゲージだ」と、グローバルなデザインコンサルタント会社IDEO(アイディオ)のプリンシパル、ブレンダン・ボイルは語っている。

「言語と物理的言語が一致しない場合は、ボディーランゲージと同じように、物理的言語のほうが優勢になるのです」

グーグルやフェイスブックなどの巨大IT企業が「ハートにファイアフォックス(We Didn’t Start the Firefox)」〔ビリー・ジョエルの曲「ハートにファイア」(We Didn’t Start the Fire)をもじっている〕などといったふざけた名前の会議室でミーティングを行うのには、ちゃんとわけがある。

従業員たちに対して微笑のようにさりげなく、「陽気さは大歓迎」というメッセージを送っているのだ。

卓球台やトランポリン、会議室を連結するカラフルなパーティションなど、巨大IT企業の過剰なまでの設備にあふれた職場環境については、誰もが耳にしたことがあるだろう(実際、そうなっているのだ)。

たしかにオフィス空間をまぎれもない遊び場にすれば陽気さを育むことができるが、それだけが唯一の方法ではない。

作業空間デザインを従業員たちの裁量に任せることから、植物を置く、明るい色使いをするといった単純なことまで、さまざまな環境要因が従業員たちの意欲や幸福感を高め、生産性や創造力を高めることが、研究によって明らかになっている。

視覚的な手がかりが創造力を刺激する

スタンフォード大学の組織心理学者、ジャスティン・バーグは、「プライマルマーク」という、従業員がアイデアを生み出すときに最初に目にする視覚的な手がかりが、アイデアの斬新さや有用性の決め手となることを示した。

プライマルマークが意外なものや突飛なものだったりすると、創造力が刺激されることが多いのだ。

実際に私たちが見たなかで、オフィス空間に最大の効果をもたらした例はどれもきわめてシンプルで、まるでさりげないウインクのように、「仕事もするけど、遊びもね」というメッセージをつねに発信していた。

たとえば、IT企業ジブジャブのリーダーたちがロサンゼルス本社のオフィス空間のデザインを初めて考案したとき、彼らは会社の基本理念を書いた巨大な看板をいくつも下げることにした。そのひとつが「AGILITY(敏捷性)」だ。

いや正確に言えば、「AGILITY」となるはずだった。ところが、実際にはなんと「AGLITITY」と書かれていたのだ。

だが、それを見た共同創業者で兄弟のエヴァンとグレッグ・スピリデルリスは、むしろまちがったスペルのまま、その看板を展示しようと決めた。「この会社は失敗を受け入れるし、気難しく考えすぎない」ことを、いつも忘れないように。

オフィス空間によって理念を強化する

陽気さを育む空間をデザインすることは、組織の重要な理念を強化する上でも大きな役割を果たす。

IDEOはその達人で、面白くて刺激的な問いを壁に貼って、従業員たちからの回答を募集するかと思えば、トイレの便器の前にミニゴルフのパターマットを設置する〔便座に腰かけて短いパターをもち、ホールにゴルフボールを入れる〕など、オフィスじゅうにあっと驚く仕掛けが用意されている。

フォレスター社では、あるチームがオフィスの壁に「今週の名言」というコーナーを作って、面白おかしい瞬間やコメントを貼り出し、会社のみんながオフィスでも積極的にユーモアや喜びを味わえるようにしている。

またテスラ社は2014年に全特許を公開すると発表した際、その重要な節目を記念して、ある有名なネタをもじって「テスラのすべての特許をみなさんに(ALL OUR PATENT ARE BELONG TO YOU)」というメッセージを、工場の巨大な壁に誇らしげに掲げた〔1990年代の日本のゲーム「ゼロウィング」が欧州版にローカライズされた際、ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US(君たちの基地はすべて私たちがいただいた)という、文法的に稚拙な英訳が注目を集め、有名なネットミームになった〕。

つまり、オフィス空間の改良は、企業のカルチャーの価値観や個性を明確に打ち出すことと同じくらい重要なことなのだ。

ピクサー社を訪問した際、私たちはエドウィン・キャットマルの案内で社内を見て回った。

クリエイターたちが忙しそうにオフィスを飛び回っている。凝った装飾のデスクもあれば、個人用の小屋のような空間もいくつか見かけた。ピクサーのアニメーターおよびディレクターを長年務めているブラッド・バードは、こう語っている。

「アニメーション・エリアの下の階を歩いてみれば、もうやりたい放題なのがわかりますよ。オフィスの外観を西部劇風にする人がいるかと思えば、ハワイ風にする人もいたりしてね」

あるオフィスの前を通りかかると、壁にアーチ型の枠が描かれていた。私たちの戸惑った様子を見て、キャットマルが説明してくれた。

ピクサー社では昔からオフィスの壁は白と決まっている。アニメーターたちが自由自在に絵を描くための真っ白なキャンバスだ。

ところがあるとき、さらに大胆なことをやってのけた社員がいた。壁をアーチ型にくり抜いて、オフィスの前を通り過ぎる人たちを室内から眺められるようにしたのだ。

やがてその社員は異動となったが、新しくそのオフィスを使うことになった社員は、壁の穴をすっかり埋めてしまった。ただし前任者に敬意を表して、アーチ型の枠を描いて残してあげたのだ。

新たな伝統が生まれる余地をつくる

ピクサー社がオフィスの個性化を許容しているのは、職場においても陽気さが大切だというキャットマルの哲学を象徴している。

「有機体というのは、始まりがあれば終わりがあるということです」と、キャットマルは語っている。「私たちは伝統を育み、発展させ、やがて有機体として死なせることで、新しい伝統に場を譲るのです」

伝統はしがみつくものではない、とキャットマルは考えている。廃れていく伝統があるいっぽうで、新たな伝統が生まれて取って代わるのだ。

あのオフィスの壁のアーチのように、リーダーたちは古い伝統に敬意を払いつつ、新たな伝統が生まれる余地をつくるために、廃れゆくものは葬らなければならない。

自分たちが適切な種をまき、ふさわしい人材を活用してこそ、オフィスという物理的空間において、新たな儀式や伝統が生まれるのだと信じなければならない。

(翻訳:神崎朗子)

(ジェニファー・アーカー : スタンフォード大学ビジネススクール教授、行動心理学者)

(ナオミ・バグドナス : スタンフォード大学ビジネススクール講師、エグゼクティブ・コーチ)