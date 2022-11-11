»³ÅÄ°ÉÆà¡õ±üÊ¿Âç·ó¡¢2¿Í¼Çµï¡ØÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤ä¤ê¼è¤ê¤¬À¨¤¯ÌÌÇò¤¤¡×
¡ÈÊ¿À®¤Î¥¨¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÀÄºêÍ¸ã¸¶ºî¤Î¡ÈÌ©¼¼·¿¡ÉÀÄ½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¡¢WOWOW¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£4Æü¤ËÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡ÙW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ°ÉÆà¤È±üÊ¿Âç·ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î»ÏÈ¯ÅÅ¼Ö¤Ç¡¢Êü²Ý¸å¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡ÄÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊÑ²½¤·¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤ë11¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î5¤Ä¤ÎÌ©¼¼²ñÏÃ·à¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¡£¥É¥é¥Þ²½¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï²¬ÅÄØªÏÂ¤¬µÓËÜ´Æ½¤¤òÃ´¤¤¡¢µÓËÜ¤ò¡ØÌ´Ãæ¤µ¡¢¤¤ß¤Ë¡£¡Ù¤ÎßÀÅÄ¿¿ÏÂ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÂíÍªÊå¤Èºä¾åÂîºÈ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î»¦É÷·ÊÌò¤È²ÃÆ£ÌÚÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¶¦¤ËWOWOW¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤È±üÊ¿Âç·ó¤¬Ì³¤á¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤¬2¿Í¼Çµï¤È¤¤¤¦±éµ»ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤ËÄ©Àï¡£Âè1ÏÃ¡ÖÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡×¤Ç¡¢»¦É÷·Ê¤È²ÃÆ£ÌÚ¤¬ÁáÄ«»ÏÈ¯¤ÎÎó¼Ö¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡
¡¡»³ÅÄ¤Ï±Ç²è¡Ø¤Ò¤é¤¤¤Æ¡Ù¤Û¤«¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Î±üÊ¿¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¡ÙMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¸ø³«¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡ÖÂè72²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡¿¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¹ñºÝ±Ç²è¾Þ¡¦ÆÃÊÌÉ½¾´¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2022 Í¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¥á¥¤¥ó½Ð±é¤Ê¤É¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡¤µ¤é¤ËµÈÀî°¦¡¢ÃæÅÄ⻘½í¡¢Èøºì¿¿²Ö¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢Ë¾·îÊâ¡¢üâ¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢Æ£ÌîÎÃ»Ò¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Âí¼·³¤¤éº£ºÇ¤â½Ü¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¸å¡Ö»³ÅÄ°ÉÆà¤Á¤ã¤ó¤È±üÊ¿·¯¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬À¨¤¯ÌÌÇò¤¤½é²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö±üÊ¿Âç·ó¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥¹¤Ë°ì¿Í¤Ï¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ´¶¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢»¦É÷·Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤¿²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¹½À®¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂ³¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Âè1ÏÃ¡ÖÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡×¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ11·î11Æü15»þ¤ËºÆÊüÁ÷¡£
¡¡Âè2ÏÃ¡Ö¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢11·î11Æü23»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢£Âè1ÏÃ¡ÖÁáÄ«»ÏÈ¯¤Î»¦É÷·Ê¡×¤¢¤é¤¹¤¸
Ä«5»þ35Ê¬¡£¥Û¡¼¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿»ÏÈ¯ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¹â¹»À¸¤Î²ÃÆ£ÌÚ¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¡£¹â¹»¤Î¤¢¤ë½ªÅÀ¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¬¥é¥¬¥é¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤³¤Ë»¦É÷·Ê¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡£ÁáÄ«»ÏÈ¯¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¾è¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ö²ÃÆ£ÌÚ·¯¡¢¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Å¤¯¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¡©¡×¡£¥¬¥é¥¬¥é¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Ç¡¢2¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Ï¾®¤µ¤ÊÆæ¤òÃµ¤ê¹ç¤¦¡£
¢£Âè2ÏÃ¡Ö¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¢¤é¤¹¤¸¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄÌ¤êËâ»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿²ÃÆ£ÌÚ¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¡Ê±üÊ¿Âç·ó¡Ë¤È»¦É÷·Ê¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÂïÌÚ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÊ¸²½º×¤Î½àÈ÷¤ËË»¤·¤¤¡£¥¯¥é¥¹T¥·¥ã¥Ä¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¿¿ÅÄ¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¡¢»í»Ò¡ÊÃæÅÄÀÄ½í¡Ë¡¢¥Î¥®¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²á¤´¤¹¡¢Êü²Ý¸å¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê»í»Ò¤¬¿¿ÅÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3¿Í¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤¬À¸¤¸¤Æ¡Ä¡£