11月24日(木)より全世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『First Love 初恋』から、新たな場面写真5点が解禁された。

『First Love 初恋』は、1999年にリリースされた宇多田ヒカルの「First Love」と、その19年後に発表された「初恋」にインスパイアされたNetflixオリジナルシリーズ。1990年代後半とゼロ年代、そして現在まで20年余りに渡る“初恋”の記憶をたどる一組の男女の物語を描く。

本作では、満島ひかりと佐藤健がW主演。満島は、フライトアテンダントを目指すも不慮の事故で運命に翻弄される野口也英を、佐藤は航空自衛隊のパイロットになるも現在は別の道を進む並木晴道をそれぞれ演じる。そのほか、キャストとして八木莉可子、木戸大聖、夏帆、美波、中尾明慶、荒木飛羽、アオイヤマダ、濱田岳、向井理、井浦新、小泉今日子らが出演することがわかっている。監督・脚本を担当するのは、映画『天使の恋』や『DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう?』などの寒竹ゆり氏が担当する。

解禁された場面写真は、佐藤健演じる並木晴道の姿を切り取ったもの。あるきっかけから航空自衛隊のパイロットを目指し、夢を叶えた晴道。その後は自衛官を退官し、セキュリティ会社で働くことになる。公開されたカットでは、晴道がセキュリティ会社の制服姿でうたた寝する場面のほか、航空自衛隊の制服を身に纏った様子、妹・優雨の結婚式で手話を交えながらスピーチをする姿も公開。

『First Love 初恋』 2022年11月24日(木)Netflixにて全世界独占配信開始

そのほか、雪景色のなか神妙な表情を浮かべるシーン、満島ひかり也英との急接近カットも解禁されている。

