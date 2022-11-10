¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬10Ëü60ºÐ¤Ë¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡ÄÃÏµåÀ¬Éþ¤Þ¤Ç¤Î¡È°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¡É
¡¡¤¤ç¤¦11·î10Æü¤Ï¡¢°Ëâ¤Ë¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î10Ëü60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤é¤ÌÈ¯À¸Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿¤ÃÇò¤Ê´é¤Ç¡Ä¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ò¸«¤ë¡ÊÁ´4Ëç¡Ë
¡¡À¾Îñ¤Ç¤¤¤¨¤Ðµª¸µÁ°98038Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¹ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿³Õ²¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ò¾¸°®¤¹¤Ù¤¯´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡ÖÃ¯¤«¤Î¿ÈÂÎ¡×¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿Í´Ö¤Î¡ÈÀ¤¤òÇ¦¤Ö²¾¤Î¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ¤²¾¤Î¡×¡Ë»Ñ¡É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÄí¤ËÀøÆþ¤·¡¢¤¤¤Þ¤«¤é60Ç¯Á°¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô°÷¤Î²È¤Ë»ÒÂ©¤È¤·¤ÆÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎÀ¤²¾¤Î»Ñ¤Ç¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
©Ê¸éº½Õ½©
¡¡1982Ç¯¤Ë¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤¿°Ëâ¶µÉÛ¶µÃÄÂÎ¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤Î²Î¾§¡¦ÀâË¡Êý¡Ê¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦MC¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°Ëâ¤Î¿¿¤Î»Ñ¤Ç¸½À¤¤Ë¿¯Õä¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢40Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»ëÄ£¡¦ÁÜºº°ì²ÝÄ¹ season6¡Ù¤ÎÂè1¡Á2²ó¤Ë³Õ²¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¡¢¥´¥¸¥é¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥´¥¸¥é¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤â
¡¡³Õ²¼¤ÏÀ¤²¾¤Î»Ñ¤Ç¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¡¢¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¶É¤ÎÈÖÁÈ¤¬´ë²è¤·¤¿¡ÖÅìÊõ¸øÇ§¡¦¥´¥¸¥é¤ÎÌÄ¤À¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÏ¿²»¥Æ¡¼¥×¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±é½Ð²È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤º¡¢»£±ÆÃæ¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¥´¥¸¥é¤ÎÌÄ¤À¼¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë³Õ²¼¤Ï¡Ö°¤¤¤±¤É¤¦¤Þ¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ê¡ØMETAL HAMMER JAPAN¡ÙVol.10¡Ë¡£
¡¡³Õ²¼¤ÎÃø½ñ¡Ø²æ¤Ïµá¤áÁÊ¤¨¤¿¤ê¡Ù¡Ê¥Í¥¹¥³¡Ë¤ä¡Ø°ËâÅª²Î¾§ÏÀ¡Ù¡Ê¥ê¥Ã¥È¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤²¾¤ÎÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¿ÍÁ°¤Ç·Ý»ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤óÄÉµæ¤¹¤ëÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¤äÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£±é·ÝÊýÌÌ¤Ç¤Ï´ØÅì³ØÀ¸¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼Ï¢ÌÁ¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¡¢³Ø±àº×¤ä¥³¥ó¥Ñ¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ï·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÂç³ØÀ¸¤Î¥³¥ó¥Ñ·Ý¤¬¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ë·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤Î¥³¡¼¥¹¤òºÇÃ»¤Î2Ç¯¤Ç½¤Î»¤·¤Æ¡¢·àÃÄ¤ÎÀìÂ°ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥Ñ·Ý¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÇÐÍ¥¶È¤â¤Þ¤ë¤Ç»Å»ö¤¬Íè¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂÞ¾®Ï©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤¬²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤²¾¤Î¹â¹»»þÂå¤è¤ê¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿³Õ²¼¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¸å¤ÏÁá°ðÅÄ¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡ÊWFS¡Ë¤ËÆþÉô¤¹¤ë¡£Åö½é¤Ï¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¹¤ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ê¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦J-POP¡Ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Æ±µéÀ¸¤ÈÁÈ¤ó¤ÀºÇ½é¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î²ò»¶¸å¡¢1982Ç¯12·î¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¤ÏÅÂ²¼¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÎÊìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×
¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤é¹½À®°÷¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥À¥ß¥¢¥óÅÂ²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë°Ëâ¤Ë³ÐÀÃ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâ83Ç¯¤Î½Õ¤Ç¡¢6·î¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ½Áª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢±éÁÕ¸å¤Ë¿³ºº°÷¤«¤é»²²Ã¤·¤¿ÌÜÅª¤ò¿Ö¤«¤ì¤Æ¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡¢À¤³¦À¬Éþ¤À¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³Õ²¼¤Ë¤è¤ë¡È¥Ç¡¼¥â¥óÄÔÀâË¡¡É¤¬½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï¥×¥í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±éÁÕ¤¬»¨¤À¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é³§¤ÇÌÔÆÃ·±¤ò»Ï¤á¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿®¼Ô¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤âÃå¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À»µ²Ëâ¶¤Ï·ëÀ®¤«¤é1Ç¯¸å¡¢ÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¥ß¥¢¥óÅÂ²¼¤ÎÂç³ØÂ´¶È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤°ìÃ¶²ò»¶¤¹¤ë¤â¡¢°ÊÁ°±þÊç¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î1¼¡¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¡¢µÞî±ºÆ½¸·ë¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¡£¤³¤ì¤ÈÁ°¸å¤·¤ÆCBS¡¦¥½¥Ë¡¼¡Ê¸½¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÅÂ²¼¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢Ëâ³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¶µ¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤ÆÃ¦Âà¤·¤¿¤¬¡¢À»µ²Ëâ¶¤Ï¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤òÃæ¿´¤ËÂ¸Â³¤µ¤ì¡¢1985Ç¯9·î¡¢Âè°ìÂç¶µÅµ¡Ê1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¡ØÀ»µ²Ëâ¶¡Á°Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¤ë¡Ù¤ÇÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¡Ä
¡¡³Õ²¼¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼È¾Ç¯¸å¤Î1986Ç¯3·î¡¢À¤²¾¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£Â´¶È¼°¤Ë¤â°Ëâ¤Î»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ¿È¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤ÆÃÙ¹ï¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢²ñ¾ì¤ÇÂç³Ø¿¦°÷¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤ÊÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·³Õ²¼¤¬¡Ö³§¤Î¼Ô¤¬½¢¿¦¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ç¼°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ãÇÚ¤â»Å»ö¤Î³Ê¹¥¤ÇÍè¤Æ¤ª¤ë¤Î¤ËÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤È¤Ï²¿¤À¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ì¤êÁð¤À¡£
¡¡Íâ·î¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Ë³Õ²¼¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¶¤ËÀ»µ²Ëâ¶¤ÎÂç¶µÅµ¤ÎÇä¾å¤â10ËüËçÃ±°Ì¤Ç¾å¾º¡¢¹õ¥ß¥µ¡Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤¿½¸²ñ¡ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¸®ÊÂ¤ß´°Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À»µ²Ëâ¶¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¡ÖÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¿®¼Ô¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼çÉØÁØ¤Ê¤É¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤ò»ý¤Á¡¢Åö»þ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï³Õ²¼¤¬¡Ô¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¡È¿§Êª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØEmma¡Ù1986Ç¯3·î10Æü¹æ¡Ë¡£
¡ÖÃÏµåÀ¬Éþ¡×¤ò´°Î»¤·¤Æ²ò»¶
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¶È³¦¤Ï³Õ²¼¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÊÄº¿Åª¤ÇÊÝ¼éÀ¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ»µ²Ëâ¶¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢1989Ç¯¤Ë¤ÏNHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£90Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È³¤³°¤Ç¤â¤¢¤¤¤Ä¤¤¤Ç¹õ¥ß¥µ¤ò³«ºÅ¤·¡¢1999Ç¯¡¢¤«¤Í¤ÆÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤êÃÏµåÀ¬Éþ¤ò´°Î»¤µ¤»¡¢²ò»¶¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖËâÎñ¸µÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¡¢³Õ²¼¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¿§¡¹¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³Õ²¼¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢À»µ²Ëâ¶»þÂå¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á÷¤ê¼ê¤È¼õ¤±¼ê¤Î¤º¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¦¤Á¡¢¤Ä¤¤¤Ë²æËý¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¯±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤â¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ÎÅÏÊÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í£°ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê¹ã¾å¾°»Ëºî¡Ë¤À¤±¤Ï³Õ²¼¤Î½Ð±é¤òÁ°Äó¤ËµÓËÜ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ÎÆüÄø¤Î¤¢¤¤¤À¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤ë¡£
¡¡3Ìò¤â±é¤¸¤ëÂçÊÑ¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢³Õ²¼¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÌò¼Ô¤ËÅ°¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½ª±é¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÃ£À®´¶¤òÊú¤¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ç¡¼¥â¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È·è¤á¡¢¶Ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤â¡¢¡Ô¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÂè°ìµÁ¤òÃÖ¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤¿¡£³Ú¶Ê¤ËÀâ¶µ½¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌäÂêÄóµ¯Åª¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïµá¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù2019Ç¯10·î25Æü¹æ¡Ë¡£³Õ²¼¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÈÉðÁõ²ò½ü¡É¤È¸Æ¤ó¤À¡£
ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÃ²´ê½ñ¡×
¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÏÂç¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¤²¾¤ÎÍÄ¾¯´ü¡¢Í§Ã£¤È¤è¤¯ÁêËÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÄ¹¤¤ÄÌ³Ø»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁêËÐ¤ÎËÜ¤Ð¤«¤êÆÉ¤ß¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿ÁêËÐ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Î¤Á¤Î¤ÁÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡80Ç¯Âå¤è¤êÁêËÐ»¨»ï¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÏ¢ºÜ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ËñÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ì¤Ð¿Í¡¹¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÃ²´ê½ñ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤â¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸åÇ¯¡¢ÁêËÐ¿Íµ¤¤¬¾¯¤·Íî¤Á»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢¹ñµ»´ÛÆâ¤À¤±¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÁêËÐ¶¨²ñ¼çºÅ¤ÎFM¥é¥¸¥ª¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£½Ð±é»þ¤â°Ëâ¤Î»Ñ¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¹ñµ»´Û¤ËÉë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¤ÎËÌ¤Î¸ÐÍý»öÄ¹Ä¾¡¹¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤¿¡£¤Î¤Á¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ï¡¢³Õ²¼¤¤¤ï¤¯¡Ô¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿NHK¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡Ê¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù2009Ç¯3·î6Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡ÁêËÐÃæ·Ñ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï³Õ²¼¤òÁêËÐÉ¾ÏÀ²È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¶È¤Î²»³Ú¤Ç¤â¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ½÷À¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGIRL'S ROCK¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢À»µ²Ëâ¶»þÂå¤è¤êÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤Î¶¦ºî³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤Ï¼ÜÈ¬ÁÕ¼Ô¤Î»°¶¶µ®É÷¤ÈÁÈ¤ó¤Ç½ãË®³Ú´ï¤ÈÏ¯ÆÉ·à¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖË®³Ú°Ý¿·Collaboration¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø±é¤ò20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Õ²¼¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢»Ø´ø¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤½ãË®³Ú´ï¤Î¹çÁÕ¤â¡¢ÁêËÐ¤Î´Ö¹ç¤¤¤â¡¢¸ß¤¤¤Î¡Öµ¤¡×¤ä¡Ö¸ÆµÛ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÅÀ¤ÇÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Î´Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØÕÜÆª¡Ù2013Ç¯½©¹æ¡Ë¡£
¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬È¯¤·¤¿¡Ö°ÕÌ£¿¼¤Ê·Ù¹ð¡×
¡¡À»µ²Ëâ¶¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2020Ç¯¤ËºÆ½¸·ë¤·¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¹õ¥ß¥µ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¹Ô¤¨¤º¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¹õ¥ß¥µ¤ÈÀ¸¥È¡¼¥¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¡ÖÆÃÊÌµëÉÕ°Ëâ¡×¤È¾Î¤·¤Æ´º¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¹õ¥ß¥µ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ù¾â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿³Õ²¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ù¹ð¤È¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿³Õ²¼¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¸å¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ½¸·ë¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹½À®°÷¤ÎÀ¤²¾¤ÎÆùÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤½¤Î¼¡¤Î40¼þÇ¯¤¬¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¡¢³Õ²¼¼«¿È¤â¥³¥í¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤òÁáÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤¬¤Ý¤Ã¤¯¤êÀÂ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤½¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤Î·ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤ËºÑ¤à¤¾¤È¤¤¤¦Î¢¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê»³ÅÄ¿¸Ìé¡ØÀ»µ²Ëâ¶ÆÉÊª¶µÅµ ¿¿¡¦À»ËâÅÁ¡Ù¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÔÎñ¤ÏÏ·Ç¯´ü¤Î¤È¤Ð¸ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ëâ¤Ç¤¢¤ë³Õ²¼¤Ë¤Ï¡¢»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í´Ö°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÔ°Â´¶¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À»µ²Ëâ¶¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤È2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êºÆ½¸·ë¤Î±äÄ¹¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤Î9·î¤Ë¤Ï¤¸¤Ä¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ÉèÂç¶µÅµ¡ØBLOODIEST¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀè·î¤«¤é¤ÏËÜÍèÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¡¢ÌÜ²¼¡¢ÍèÇ¯2·î¤ÎÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¶È³¦¤«¤éÌÛ»¦¤µ¤ì¤¿À»µ²Ëâ¶¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÀìÌç»ï¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÉ½»æ¤Ë¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤â¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¤´Ö¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£²¿»ö¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¼Ô¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿®¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤âÂ©Ä¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë