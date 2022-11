スティーヴン・キングのホラー小説を基に、殺人ピエロの恐怖を描いて大ヒットした映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』のドラマシリーズ化を HBO Max が進めている。共同ショーランナー(製作総責任者)をジェイソン・フュークスとブラッド・ケインが務めることになったとVarietyが報じた。

ドラマは、『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(2017)及び『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』(2019)の前日譚となる。仮題は「ウェルカム・トゥ・デリー(原題) / Welcome to Derry」。デリーは、殺人ピエロ・ペニーワイズが現れるアメリカの田舎町の名前だ。

フュークスは『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』で共同プロデューサーを務めた人物で、映画版の監督であるアンディ・ムスキエティ&プロデューサーであるバルバラ・ムスキエティと共に考えたストーリーから第1話の脚本を執筆した。ムスキエティ姉弟は製作総指揮を務めるほか、アンディは第1話の監督も担当するものとみられている。

ケインは、これまでドラマ「TOKYO VICE」「ウォリアー」「FRINGE/フリンジ」などの脚本や製作を担当してきた。(編集部・市川遥)