トム・クルーズ主演で2022年に続編が映画化された『トップガン マーヴェリック』の映像作品『トップガン マーヴェリック ブルーレイ＋DVD』が、初週12.2万枚を売り上げ、11月10日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」1位を獲得した。

【動画】『トップガン マーヴェリック』トレーラー

初週売上12.2万枚は、『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』に続いて、BDの「映画」ジャンルで今年度2位の初週売上【※1】【※2】を記録。その中でも「洋画」ジャンルでは今年度1位を記録した。なお、BDの「映画」ジャンルにおいて10万枚超えを記録したのは、初週売上、累積売上ともに、『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』に続いて今年度2作目となる。

また、3位には『トップガン マーヴェリック 4K Ultra HD＋ブルーレイ』が、4位には1作目『トップガン』と続編『トップガン マーヴェリック』がセットになった『トップガン＆トップガン マーヴェリック 4K Ultra HD＋ブルーレイセット』がランクインし、『トップガン』関連3作品がTOP5入りを果たした。

【※1】今年度は「2021/12/27付」よりスタート

【※2】「オリコン週間BDランキング」の「映画」ジャンルにおける今年度初週売上TOP5（2022/11/14付現在）／1位：36.3万枚『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』（2022/9/26付）、2位：12.2万枚『トップガン マーヴェリック ブルーレイ＋DVD』（2022/11/14付）、3位：8.4万枚『映画「おそ松さん」超豪華コンプリート BOX［Blu-ray］』（2022/11/7付）、4位：5.0万枚『ワイルド・スピード／ジェットブレイク ブルーレイ＋DVD』（2021/12/27付）、5位：3.7万枚『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム ブルーレイ＆DVDセット【初回生産限定】』（2022/5/9付）

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付〜集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2022/11/14付：集計期間：2022年10月31日〜11月6日）＞