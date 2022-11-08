4´üÊüÁ÷Ãæ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥ÕÀÂµî¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®±ä´ü¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÈá¤·¤ß¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºßÂè4´ü¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬8Æü¤Ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ËÀøÆþ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÁ¸±¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¼íÎÄ¥°¥ë¥á¡¢GAG¡õLOVE¡¢ÏÂÉ÷°ÇÆé¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡£ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2016¡¿Âè22²ó¼êùà¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×2300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¸áÁ°¤Ë¸ø¼°¤Ï¡Ö¡Úë¾Êó¤ª¤è¤ÓÊüÁ÷±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÂè»Í´ü¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª°ì¿Í¤¬¡¢2022Ç¯11·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂè»Í½½»°ÏÃ¤«¤éÂè»Í½½¶åÏÃ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ï¸«Á÷¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê@kamuy_anime¡Ë