ディズニー好きのみなさんに朗報です!

お得なアイテムが多数登場するブラックフライデーセールが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア「shopDisney(ショップディズニー)」にて開催されます。

2022年11月18日からスタート。なお、ディズニーストアクラブ会員限定で、11日から先行セールを実施します。

豊富なアイテムが50%オフのスペシャルプライスで販売されるほか、お気に入りのぬいぐるみに名入れができるオーダーメイドシリーズ「D-Made」の"名入れ代無料"キャンペーンなど、この時期だけの特別な企画が実施されます。

目玉商品は、昨年好評だった軽くて丈夫な素材のプレートセットやボウルセット。今年はミッキー&フレンズのキャラクターフェイスや風船などのイラストを組み合わせたポップなデザインとなっており、同じデザインのフェイスタオルもあります。

そのほか、自分の腕を枕にして気持ちよさそうに眠っている触り心地の良いプーさんのぬいぐるみも50%オフに。プーさんのふっくらとした丸いお尻が注目の可愛らしいアイテムです。

<一例>

・メラニンプレートセット(2640円→1320円)

・メラニンボウルセット(2640円→1320円)

・タオルセット(1989円→990円)

・くまのプーさんぬいぐるみ(4620円→2310円)

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.