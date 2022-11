『NCIS: LA』シーズン14で映画『トップガン』風の展開に!?

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフドラマで、本家シリーズ同様に人気を博している犯罪捜査ドラマ『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査』。シーズン14第4話「Dead Stick(原題)」はエイデン・ハンナにフォーカスを当てたエピソードとなり、映画『トップガン』を彷彿させる展開になるようだ。

(※これ以降は、シーズン14第4話の展開に関する情報を含みます)



米CBSにて10月30日(日)に放送された「Dead Stick」では、『トップガン』に登場するような戦闘機F-35が海軍の飛行訓練中に墜落事故に見舞われ、パイロットが脱出を余儀なくされる事態となり、なんとF-35に搭乗していたのがサム・ハンナ(LL・クール・J)の息子であるエイデン(タイ・ホワイト)だと判明する。エイデンは負傷しながらも墜落事故から生還し、サムと祖父のレイモンド(リチャード・ガント)は胸を撫で下す。

If you had to choose one word to sum up last night’s episode, what would it be? If you didn’t catch it, you can still stream it here: https://t.co/qFoh1ZFKqG pic.twitter.com/lLJPC58mg0

- NCIS: LA (@NCISLA) October 31, 2022