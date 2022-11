2022年秋の全米人気ドラマランキングを制したのは『NCIS』『FBI』のCBS

2022年秋の全米人気ドラマランキングが発表され、上位25作品のうち17作品がCBS作品という結果になったとDeadlineが伝えている。

2022年秋の新番組&新シーズンのランキング

米ニールセンが発表した2022年の秋に最も視聴されたドラマランキングを制した放送局のCBS。1位と2位には、局が誇るロングランヒットシリーズ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』と『FBI: 特別捜査班』がランクインして上位を独占。1話あたりの平均視聴者数は960万を獲得していた。続く3位には平均視聴者数950万を獲得した米NBSの『シカゴ・ファイア』が続いている。総視聴者数に基づくと、これら3作品の結果は放送で最も視聴されたドラマシリーズとしての昨シーズンの最終順位と一致することに。

この秋季のランキングはアメリカで秋の新番組&新シーズンがはじまる時期にあたる9月19日から10月23日の約1カ月間に放送されたエピソードのリアルタイムの視聴と7日間の視聴データを基に製作。10月24日から27日のエピソードについては、リアルタイムの視聴と3日間の視聴データが使用され、10月28日から30日のエピソードについては、リアルタイムの視聴と同日のデータが使用された。

その他のCBS作品では、計7作品がトップ10入り。4位に『60 Minutes(原題)』、5位に『イコライザー』、6位に『ヤング・シェルドン』、7位に『Ghosts(原題)』、9位に『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』がランクイン。新作『Fire Country(原題)』や『East New York(原題)』、『So Help Me Todd(原題)』といった新作も25位以内に入った。

秋シーズン開始以来、難なく、最も見られた放送局の称号を手にすることができたCBS。9月19日から10月30日までのゴールデンタイム番組の視聴時間は約458億分を記録。これはスポーツ番組や特番を除いた数値で、競合NBCよりも130億分多い結果になった。昨年の590億分という結果に比べては低い結果になったが、業界的に視聴者数が年々減少している傾向にあることを考えると、CBSが他社に圧倒的な差をつけて率いていることがわかる。

ストリーミングサービスでもCBS作品は人気で、プライムタイムのラインナップは、Paramount+での視聴者が昨年と比べて50パーセント増加。CBSはParamount+で最も視聴されている30のタイトルのうち22を占めている。

この秋アメリカで最も見られた番組ランキング25

1.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)

2.『FBI: 特別捜査班』(CBS)

3.『シカゴ・ファイア』(NBC)

4.『60 MINUTES(原題)』(CBS)

5.『イコライザー』(CBS)

6.『ヤング・シェルドン』(CBS)

7.『Ghosts(原題)』(CBS)

8.『シカゴ・メッド』(NBC)

9.『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』(CBS)

10.『シカゴ P.D』(NBC)

11.『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』(CBS)

12.『FBI:インターナショナル』(CBS)

13.『THE VOICE』(FOX)

14.『THE VOICE(火曜日)』(FOX)

15.『NCIS:ハワイ』(CBS)

16.『9-1-1:LA救命最前線』(FOX)

17.『Fire Country(原題)』(CBS)

18.『East New York(原題)』(CBS)

19.『Survivor(原題)』(CBS)

20.『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』(NBC)

21.『The Neighborhood(原題)』(CBS)

22.『So Help Me Todd(原題)』(CBS)

23.『Bob Hearts Abishola(原題)』(CBS)

24.『グッド・ドクター 名医の条件』(ABC)

25.『S.W.A.T』(CBS)

