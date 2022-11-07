¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÙÂè5ÏÃ¡¡µÖ¼îÉÂ±¡¤ËÍªÂÀ¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬º£Ìë7Æü¤ËÊüÁ÷¡£µÖ¼îÉÂ±¡¤ËÍªÂÀ¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÙÂè5ÏÃ¡¡Éð»ÍÏº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âPICU¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡PICU¤È¤Ï¾®»ùÀìÌç¤Î½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Î¤³¤È¡£¹âÅÙ¤«¤Ä½¸Ãæ¤·¤¿¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤ª¤è¤½15ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎICU¡É¤À¡£ËÜºî¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊPICU¤Î±¿±Ä¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶î¤±½Ð¤·¤Î¾®»ù²Ê°å¡¦»Ö»ÒÅÄÉð»ÍÏº¤¬ÀèÇÚ°å»Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëPICU¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯PICU¤ËÈÂÁ÷¤Ç¤¤ë°åÎÅÍÑ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Éð»ÍÏº¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëµÖ¼îÉÂ±¡¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤ÎÍªÂÀ¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤Á¤ËÍªÂÀ¤Î½èÃÖ¤ËÅö¤¿¤ëµßÌ¿°å¤ÎÅì¾å¡ÊÃæÈøÌÀ·Ä¡Ë¡£PICU²ÊÄ¹¤Î¿¢Ìî¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤âÅì¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ËÆþ¤ë¡£Éð»ÍÏº¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ë·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢PICU¤Î»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¿¢Ìî¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë10ºÐ¤ÎÎ©²ÖÆüºÚ¡Ê¾®¿áÆà¹çûÒ¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¡¢12ºÐ¤Î¾®¾¾·½¸ã¡ÊÉ¢ÌÚÍÛÂÀ¡Ë¤¯¤ó¤òPICU¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÌÊ´Ó¡ÊÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ë¤äÉð»ÍÏº¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£ÆüºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢µÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ç7ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éµÖ¼îÉÂ±¡¤Î¾®»ù²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð»ÍÏº¤â¸¦½¤°å¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÆüºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÏÀè·î¤«¤é²½³ØÎÅË¡¤Ç´²²ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤ÇÇò·ìµå¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË21»þÊüÁ÷¡£