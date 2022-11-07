ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¿®Ä¹¸øµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤òËþµÊ¡ÖÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À®¸ù¤·¤Æ´¶ÌµÎÌ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡Ö´ôÉì»Ô»º¶È¡¦ÇÀ¶Èº×¡Á¤®¤Õ¿®Ä¹¤Þ¤Ä¤ê¡Á¡×¤Î¿®Ä¹¸øµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤¬6Æü¡¢´ôÉì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ôÉì½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£±ÑÌÀ¤âÇ»É±¤Î»ø½¾¡¦Ê¡ÉÙÊ¿ÂÀÏºÄç²È¤Ë¤Õ¤ó¤·¤Æ»²²Ã¡£¤ª¤è¤½1¥¥í¤Î¶è´Ö¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¸å¡¢ÌÚÂ¼¤È°ËÆ£¤ÏÆ±»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¸ø³«µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¡£Æ±±Ç²è¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤È¹çÎ®¤·¡¢µ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤Î´¶ÁÛ¤ä±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿®Ä¹¸øµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¼Ì¿¿
¡¡µ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤Ç¤Ï¡¢²ÐÆì½Æ¤ÎÅ´Ë¤Ââ¤ä²»³ÚÂâ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤È°ËÆ£¤¬ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â²Ú¶¶ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1Ëü5000¿ÍÊ¬¤Î´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÃêÁª¤Ç³°¤ì¤¿¿Í¤Ê¤É¤âÂçÀªË¬¤ì¡¢Æ±»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤ÎÆü¤Î¿Í½Ð¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î¤ª¤è¤½46Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÀèÄøÌµ»ö¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤Ë»²²Ã¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î±À°ì¤Ä¤Ê¤¤¶õ¤Î²¼¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¾Ð´é¤äµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ø¤Î³®Àû¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À®¸ù¤·¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£±èÆ»¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¸½¾ì¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÌÚÂ¼ÀèÇÚ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤È¶¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¡¦°ËÆ£¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´ôÉì»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤äÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÁíÀª83¿Í¤¬»²²Ã¡£¤«¤Ä¤Æ¿®Ä¹¤¬Ä¹¼Ä¤ÎÀï¤¤¤ÇÉðÅÄ·³¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿²ÐÆì½ÆÅ´Ë¤Ââ¤ËÊ±¤·¤¿¿Í¡¹¤ä²»³ÚÂâ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÅì±ÇÂÀ¿Á¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¤â¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢´ôÉì¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ïµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÉ½¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¹â¤¤»Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç³¹Ãæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¿®Ä¹Ìò¤Çµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ËÆ£¤â¡Ö¡ÊÁ°²ó»²²Ã¤·¤¿»þ¤È¤Ï¡Ëµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£Æü¤âµþÅÔ¤«¤é±Ç²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¤Æ2»þ´Ö¤âÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¿´¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼¤¬¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤ËÉë¤¯ºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿±ø¤·¤äÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤â¼ÂºÝ¤Ë·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÇÏ¤ä°áÁõ¡¢¤½¤·¤Æ±ø¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÄç²È¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£´ôÉì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é
¡¡ÌÚÂ¼¤È°ËÆ£¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¡Ê2023Ç¯1·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢Åì±Ç70¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÀ½ºîÈñ20²¯±ß¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÆüËÜ»Ë¾å¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç»É±¡ÊÊÌÌ¾¡Èµ¢Ä³¡É¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡Ê¿®Ä¹¤ò¡Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»þÂå·à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î´¶³Ð¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤ª»ý¤Á¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¢¤ÎÆó¿Í¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿Í´Ö¸Þ½½Ç¯¡¢²½Å·¤Î¤¦¤Á¤òÈæ¤Ö¤ì¤Ð¡¢Ì´¸¸¤ÎÇ¡¤¯¤Ê¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈà¤ÏÆØÀ¹¤Î°ìÀá¤ò°¦¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÌ´¤Ç¤â¸¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿2»þ´Ö48Ê¬¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÂçÍ§´ÆÆÄ¤Î²ò¼á¤ä¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È°½À¥¤µ¤ó¤Î±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ò¼á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´ôÉì¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡¢åºÎï¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ôÉì¸©¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¤òÀ©¤¹¤â¤Î¤ÏÅ·²¼¤òÀ©¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï´ôÉì¤«¤éÅ·²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜÃæ¡¦À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡±èÆ»¤«¤éµ³ÇÏÉð¼Ô¹ÔÎó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¿®Ä¹¤ÈÇ»É±¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢´ôÉì¤¬·ë¹½¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î»£¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë´ôÉì¾ë¤ä¿®Ä¹¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¡¢¤Þ¤º´ôÉì¤Îº²¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é±Ç²èºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¿®Ä¹ÍÍ¤ÈÄç²ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë´ôÉì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±Ç²è¤È´ôÉì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¬Ìä¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¸½´ôÉì»ÔÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼Æ¶¶»ÔÄ¹¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ø´ôÉì¤ÎÄ®¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Î´õË¾¤ÈÎÏ¤ò¤ªÆó¿Í¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀº°ìÇÕ¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÌÚÂ¼¡¢°ËÆ£¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ë´ôÉì¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡È´ôÉìÏÂ»±¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÏÂ»±¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¿¥ÅÄÌÚ±»¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ¢Ä³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ç»É±¤ÎÂ¸ºß¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÂ»±¤òµÒÀÊ¤Ø¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ºÇ¸å¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡Ê¿®Ä¹¤Ï¡Ë¤·¤Ã¤«¤êº¸±¦¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëµÖ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤ò¡È´ôÉì¡ÉÌ¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¡ÈÅ·²¼ÉÛÉð¡É¤ò·Ç¤²¤ÆÁ°¤Ë¤·¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¤³¤Î´ôÉì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£