¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡ÙÆáÍ³Â¾¤ÈÈ»¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÃçÄ¾¤ê¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡Ê¤³¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾Ã¼º¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉü¸µ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÆáÍ³Â¾¡Ê»³ºê¡Ë¤ÈÈ»¿Í¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¤¬ÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¤Ê¤æ¤Ï¤äÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃ¤·¹ç¤¦ÆáÍ³Â¾¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¤ÈÈ»¿Í¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ë¡¡¡Ø¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡ÙÂè4ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡
¡¡¥¢¥È¥à´á¶ñ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÆáÍ³Â¾¤ÈÈ»¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£10Æü¸å¤Þ¤Ç¤Ë¥²¡¼¥à¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Í»»ñ¤ÏÅþÄì¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÆáÍ³Â¾¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉü¸µ¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢ºî¶È¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ»¿Í¤È°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ëÆáÍ³Â¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÈ»¿Í¡£2¿Í¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤È»¿Í¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½¤Àµ¤ò°ÍÍê¤·¤è¤¦¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÀè¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÆáÍ³Â¾¤Î»Ñ¤¬¡£ÆáÍ³Â¾¤â¤Þ¤¿¡¢³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º½¤Àµ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÌë¤Î¸ø±à¤ÇºÆ¤ÓÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÆáÍ³Â¾¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢²¶¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤ó°Ê³°¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´Éôµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£ÀµÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤¿È»¿Í¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¸µ¤·¤è¤¦¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÎÄ¶Àä¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡¢²¶¤¬¤È¤³¤È¤óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÈ»¿Í¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢ÆáÍ³Â¾¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ªÁ°ºÇ¹â¤À¤ï¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÊú¤¹ç¤¤ÃçÄ¾¤ê¤¹¤ëÆáÍ³Â¾¤ÈÈ»¿Í¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃçÄ¾¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃçÄ¾¤ê¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¤Ê¤æ¤Ï¤äÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÃçÄ¾¤ê¤É¤³¤í¤«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤À¤¾¾Ð¡×¡ÖÆáÍ³Â¾¤ÈÈ»¿Í¤Î¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¥·¡¼¥ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ