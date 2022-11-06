¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¾Î»¿¡¡¼«¿È»²²Ã¤Î12Ç¯Á°¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¡ÖTOHO NEW FACE¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2022¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½²ñ¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Âè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢Âè7²ó¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡¢Âè7²ó¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Âè8²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡ÖTOHO NEW FACE¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î2022¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½²ñ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦Ë¨²»¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡õÊ¡ËÜè½»Ò¡¡Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡¡ÖTOHO NEW FACE¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ1946Ç¯¤«¤é60Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÇÐÍ¥È¯·¡¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìÊõ¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤ò¡¢ÃËÀ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉ½µ¤ò²þ¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾åÇòÀÐË¨²»¤Ï¡Ö»ä¤Ï11Ç¯Á°¤ËÉñÂæ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡ØÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¿§¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö±é·à¤À¤±¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±é·à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊõÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï6Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤À¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤ä¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£»²²Ã¼Ô¤Ø¡Öº£¤³¤³¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ï°ì¼¡¿³ºº¤«¤é¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡ØÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¤Ï¡Ö»ä¤¬¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤éÌó12Ç¯Á°¡£Åö»þ10ºÐ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬»²²Ã¤·¤¿Åö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°ã¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¿Í¤È¤·¤Æµ±¤¯½Ö´Ö¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£