¡Ö±¦ÀÞ»þ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¿¡×²£ÃÇÊâÆ»¤Ç½÷À¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤ÎÃËÂáÊá ºë¶Ì¡¦Çò²¬»Ô
¡¡5ÆüÌë¡¢ºë¶Ì¸©Çò²¬»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢Çò²¬»ÔÇò²¬¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤T»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò²¬»Ô¤Ë½»¤à½÷À¡Ê66¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Þ¸¶ÆÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¾®³Þ¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ç¡Ö±¦ÀÞ¤¹¤ë»þ¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£