¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡ÙÅìµþ¸ÞÎØÂÎÁà¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¶¶ËÜÂçµ±¡¡ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦21ºÐ¤ÎÄ©Àï¤òÄÉ¤¦
¡¡11·î6Æü23»þÊüÁ÷¤Î¿ÍÊª¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯²¦¼Ô¡¦¶¶ËÜÂçµ±¤òÆÃ½¸¡£ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹21ºÐ¤ÎÄ©Àï¤òÄÉ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¶¶ËÜÂçµ±
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜÂÎÁà³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯19ºÐ355Æü¤ÇÀ©¤·¤¿¶¶ËÜÂçµ±¡£ÆÀ°Õ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¤Ï¼ïÌÜÊÌ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹167.5cm¡£ÂÎÁà³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éµ»¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡¢Ä¹¤¯¡ÖÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¡¦ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´ÅªÁª¼ê¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜ¤â¤Þ¤ÀÂç³Ø3Ç¯À¸¡£Ä«8»þÈ¾¤«¤é¤Î¼ø¶È¤Ë¤â¡¢Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¤¤ä±þ¤Ê¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÆü¾ï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÂÎÁà¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²¦¼Ô¤¬¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Î¤¬¡¢11·î¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ÂÎÁà¤ÎÄºÅÀ¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£ºÆ¤Ó¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·¤¿¤ËÅ´ËÀ¤ÎÂçµ»¡Ö¥ê¥å¡¼¥¥ó¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î¡Ö¥ê¥å¡¼¥¥ó¡×¤òÄ¶¥¹¥í¡¼¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç²òË¶¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤Ë¤¹¤é¡ÖËÍ¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤Ï¤Þ¤À5³äÄøÅÙ¡Ä¡£
¡¡Âçµ»¡Ö¥ê¥å¡¼¥¥ó¡×¤ò·è¤á¡¢¿·¥¨¡¼¥¹¤ÏºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡¡¶¶ËÜÂçµ±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ï¡¢MBS¡¦TBS·Ï¤Ë¤Æ11·î6Æü23»þÊüÁ÷¡£