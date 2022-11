ニューヨークにて、『AND JUST LIKE THAT.../セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2を撮影中のサラ・ジェシカ・パーカーとシンシア・ニクソンがキャッチされた。

【写真】“キャリー”サラ・ジェシカ・パーカー、責めのファッション健在!

E!によると、ファン待望の新シーズン撮影中の2人がキャッチされたのは、現地時間11月2日のこと。

ファッショニスタとして名高いキャリー・ブラッドショーを演じるサラは、マラケシュ ライフのカラフルなワンピースの上に、ピエール・カルダンのチェックのロングコートをオン。これに、グレーのフェドーラ帽とヴィヴィアン・ウエストウッドのクロスボディバッグ、そして青緑のDuchessa Gardiniのレースアップブーツをコーデ。攻めのファッションは、シーズン2になっても変わらないようだ。

一方シンシアは、ゆったりとしたカラフルなニットとパンツというリラックスしたスタイルでキャッチされている。

本作は、米ニューヨークに暮らす女性たちの友情とセックスライフを赤裸々に描き、ファンから絶大なる支持を得た『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編。50代になった彼女たちの今が描かれ、注目を集めた。

HBO Maxによると、シーズン2も引き続き、サラ・ジェシカはじめ、オリジナルキャストのシンシアとクリスティン・デイヴィスが参加。3人はエグゼクティブ・プロデューサーも兼務する。

シーズン更新に際し、ショーランナーのマイケル・パトリック・キングは「パワフルな俳優たちが演じる、活気に満ちて大胆なキャラクターたちのストーリーをもっとお伝えできることは、非常に嬉しく、ワクワクしています。実際に皆で感激しています。そんな訳で…(And Just like That …)僕らのセックスライフが戻ってきます」とコメントしている。