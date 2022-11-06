ryuchell¡¢Âç¹¥¤¤ÊÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¾Ð¤¤¤òÍÆñ¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îryuchell¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûryuchell¡¢¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ryuchell¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¾Ð¤¤¤òÍÆñ¤¦¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤È¾Ð¤¤¤òÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Í¡×¤ÈÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Çryuchell¤ÈÊì¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¥ã¥ó¥É¥ë¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Þ¥ÞÍÍ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡Öryuchell¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷RYUZi33WORLD929¡Ë