É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢Ãç´Ö¤äÆ±»Ö¤Ç¤Ï³ç¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡·ëÀ®14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¼Ô¡¦À¼Í¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê28¡Ë¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¥·¥å¥ê¡Ê¥ì¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È¡Ë¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÂ³Åê¤·¤¿É´ÅÄ¤¬¡¢¿·ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¶¦¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ Ë´¤¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð
¡¡¼¿¹õ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¦¡¢Ä¶Ê¸ÌÀ¹ñ¥ï¥«¥ó¥À¤Î¼ã¤¹ñ²¦¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Á°ºî¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¡¢É´ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥·¥å¥ê¤Ë²ñ¤¨¤ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌò¤¬¡Ø»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥º¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á43ºÐ¤ÇµÞÀÂ¡£É´ÅÄ¤ÏÁ°ºî¸ø³«»þ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤¬¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì½Ö¤·¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¡ØÆüËÜ¤ÎËå¤Ç¤¹¡Ù¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤©¡¢Ëå¤«¡ª¡Ù¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ï¥°¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¡ØÆüËÜ¤ÎËå¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´²Âç¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÈÈà¤¬±é¤¸¤¿¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡¢ÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¡£¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥ê¤Ï¡¢·»¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¡ÖËÜºî¤Î¥·¥å¥ê¤ÏÁ°ºî¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÉ½¾ð¤äÎ©¤Á»Ñ¤«¤éÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿É´ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¿É¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Æ¥£¡¼¥·¥ã¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÃý¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡³¤¤ÎÄë¹ñ¤«¤é¸½¤ì¤¿Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¥Í¥¤¥â¥¢¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥·¥å¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á»Ä¤µ¤ì¤¿¥ï¥«¥ó¥À¤Î¿Í¡¹¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£É´ÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë½÷²¦¥é¥â¥ó¥À¤òÂ³ÊÔ¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥å¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥â¥ó¥À¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤
¡¡¥ï¥«¥ó¥À¤òÆ³¤¯¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿É´ÅÄ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È´¤±¤Æ¡¢¿Í¿ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï°ìÅÙ¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤â»ä¸Ä¿Í¤â¡¢¾ï¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ïº£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï°ì²óÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢É´ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤äÆ±»Ö¤â¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡2023Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢É´ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â20ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¤â·Ç¤²¤¿É´ÅÄ¡£¡ÖÀèÀ¸¤È¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£»ä¤ÈÀèÀ¸¤Ï¡Ø30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤È2¡Á3Ç¯Á°¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¤Ï11·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«