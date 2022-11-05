ÇµÌÚºä46¡¢¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò½éÈäÏª¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ïã·Æ£ÈôÄ»¡¡ÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â
¡¡ÇµÌÚºä46¤¬5Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ë¤Æ¡¢12·î7ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏºòÆü4Æü¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1´üÀ¸¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÌó25Ëü¿Í¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¦ã·Æ£ÈôÄ»¤é1´üÀ¸¡õ2´üÀ¸½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤òÇØ¤Ë¤·¡¢¥½¥é¥Þ¥Á¥¿¥ï¡¼¤Î²°¾å¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¡£ÇÛ¿®ËÁÆ¬¤Ç¼«¿È¤ÎÂ´¶È¤Ë¿¨¤ì¤¿ã·Æ£¤Ï¡Ö11Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ËÀ¸¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤Î11Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³Ú¤·¤¯³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³Ú¤·¤¤»Ñ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¿¿¶ðÆâ¤Î²ñ¾ì¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤ò¤ß¤»¤Þ¤¤¤È¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤«¤éÈäÏª¤¹¤ë¿·¶Ê¤â¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¡¢¿·¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤ò½©¸µ¹¯¡¢ºî¶Ê¤ò¥Ê¥¹¥«¤¬Ì³¤á¤¿¡£ã·Æ£¤Ï¡È¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤òÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡ÇµÌÚºä46¤Î31st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï12·î7ÆüÈ¯Çä¡£