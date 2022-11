12月3日(土)ロードショーの映画「THE FIRST SLAM DUNK」について、っ主題歌情報および劇伴情報が解禁となった。

「週刊少年ジャンプ」にて1990年から1996年まで連載、TVアニメ化や劇場アニメ化、ゲーム化もされた「SLAM DUNK」。バスケを始める少年少女が全国で続出し、奨学金も設立されたバスケ漫画の金字塔だ。映画「THE FIRST SLAM DUNK」では脚本・監督を原作の井上雄彦さんが務める。



⇒映画「THE FIRST SLAM DUNK」井上雄彦描き下ろしポスター公開! 11月に特番で新情報を解禁! グッズ付きムビチケカードの追加受付も

⇒アニメ映画上映スケジュールはこちら

オープニング主題歌、エンディング主題歌、そして劇中音楽のアーティストが決定

オープニング主題歌はThe Birthdayが担当、エンディング主題歌は10‐FEETの「第ゼロ感」に決定した。

また劇中音楽は、武部聡志さんと10-FEETのTAKUMAさんが担当。The Birthday、10‐FEETからコメントが到着した。

10‐FEETが担当するエンディング主題歌「第ゼロ感」は、11月9日(水)0時から各種サービスにて配信が開始される予定。

【作品情報】

■映画「THE FIRST SLAM DUNK」

公開日:2022年12月3日

監督/脚本/キャラクターデザイン:井上雄彦

演出:宮原直樹、北田勝彦、大橋聡雄、元田康弘、菅沼芙実彦、鎌谷悠

CGディレクター:中沢大樹 キャラクターデザイン/作画監督:江原康之 サブキャラクターデザイン:番由紀子

モデルSV:吉國圭 BG/プロップSV:佐藤裕記 R&D/リグSV:西谷浩人 アニメーションSV:松井一樹

エフェクトSV:松浦太郎 ショットSV:木全俊明 美術監督:小倉一男 美術設定:須江信人 色彩設計:古性史織 撮影監督:中村俊介

編集:瀧田隆一 音響演出:笠松広司 録音:名倉靖

キャスティングプロデューサー:杉山好美 音楽プロデューサー:小池隆太 2Dプロデューサー:毛利健太郎 CGプロデューサー:小倉裕太

アニメーションプロデューサー:西川和宏 プロデューサー:松井俊之

アニメーション制作 東映アニメーション/ダンデライオンアニメーションスタジオ

公式HP:https://slamdunk-movie.jp/

公式Twitter:@movie_slamdunk

公式Instagram:slamdunk_movie

公式Facebook:@movie.slamdunk



■「SLAM DUNK」

「週刊少年ジャンプ」(集英社)1990年42号から1996年27号まで連載された、井上雄彦氏による少年漫画。高校バスケを題材に選手たちの人間的成長を描き、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上。手に汗握る試合の描写や、バスケットボールに青春を懸ける登場人物たちが中高生の共感を呼び、圧倒的な支持を受ける。その影響からバスケを始める少年少女が続出し、テレビアニメ(1993年10月〜1996年3月)やゲームなども製作された。

2006年、若いバスケットボール選手を支援するための「スラムダンク奨学金」が設立される。2018年、全カバーイラスト描き下ろし、物語の節目ごとに巻を区切り直した新装再編版(全20巻)が刊行。2020年にはイラスト集「PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」が刊行。連載開始から30周年を迎えた。



「スラムダンク奨学金」

http://slamdunk-sc.shueisha.co.jp



「SLAM DUNK」新装再編版(全20巻)

https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=35561&order=1

イラスト集「PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」

https://www.s-manga.net/search/search.html?titleauthor=PLUS





(C)I.T.PLANNING, INC.

(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.

>> 【速報!】2022年12月3日公開の映画「THE FIRST SLAM DUNK」OP主題歌はThe Birthday! EDは10-FEET! の元記事はこちら