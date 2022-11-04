【速報！】2022年12月3日公開の映画「THE FIRST SLAM DUNK」OP主題歌はThe Birthday！ EDは10-FEET！
12月3日（土）ロードショーの映画「THE FIRST SLAM DUNK」について、っ主題歌情報および劇伴情報が解禁となった。
「週刊少年ジャンプ」にて1990年から1996年まで連載、TVアニメ化や劇場アニメ化、ゲーム化もされた「SLAM DUNK」。バスケを始める少年少女が全国で続出し、奨学金も設立されたバスケ漫画の金字塔だ。映画「THE FIRST SLAM DUNK」では脚本・監督を原作の井上雄彦さんが務める。
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オープニング主題歌、エンディング主題歌、そして劇中音楽のアーティストが決定
オープニング主題歌はThe Birthdayが担当、エンディング主題歌は10‐FEETの「第ゼロ感」に決定した。
また劇中音楽は、武部聡志さんと10-FEETのTAKUMAさんが担当。The Birthday、10‐FEETからコメントが到着した。
10‐FEETが担当するエンディング主題歌「第ゼロ感」は、11月９日（水）0時から各種サービスにて配信が開始される予定。
【作品情報】
■映画「THE FIRST SLAM DUNK」
公開日：2022年12月3日
監督／脚本／キャラクターデザイン：井上雄彦
演出：宮原直樹、北田勝彦、大橋聡雄、元田康弘、菅沼芙実彦、鎌谷悠
CGディレクター：中沢大樹 キャラクターデザイン/作画監督：江原康之 サブキャラクターデザイン：番由紀子
モデルSV：吉國圭 BG/プロップSV：佐藤裕記 R&D/リグSV：西谷浩人 アニメーションSV：松井一樹
エフェクトSV：松浦太郎 ショットSV：木全俊明 美術監督：小倉一男 美術設定：須江信人 色彩設計：古性史織 撮影監督：中村俊介
編集：瀧田隆一 音響演出：笠松広司 録音：名倉靖
キャスティングプロデューサー：杉山好美 音楽プロデューサー：小池隆太 2Dプロデューサー：毛利健太郎 CGプロデューサー：小倉裕太
アニメーションプロデューサー：西川和宏 プロデューサー：松井俊之
アニメーション制作 東映アニメーション/ダンデライオンアニメーションスタジオ
公式HP：https://slamdunk-movie.jp/
公式Twitter：@movie_slamdunk
公式Instagram：slamdunk_movie
公式Facebook：@movie.slamdunk
■「SLAM DUNK」
「週刊少年ジャンプ」（集英社）1990年42号から1996年27号まで連載された、井上雄彦氏による少年漫画。高校バスケを題材に選手たちの人間的成長を描き、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上。手に汗握る試合の描写や、バスケットボールに青春を懸ける登場人物たちが中高生の共感を呼び、圧倒的な支持を受ける。その影響からバスケを始める少年少女が続出し、テレビアニメ（1993年10月〜1996年3月）やゲームなども製作された。
2006年、若いバスケットボール選手を支援するための「スラムダンク奨学金」が設立される。2018年、全カバーイラスト描き下ろし、物語の節目ごとに巻を区切り直した新装再編版（全20巻）が刊行。2020年にはイラスト集「PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」が刊行。連載開始から30周年を迎えた。
「スラムダンク奨学金」
http://slamdunk-sc.shueisha.co.jp
「SLAM DUNK」新装再編版（全20巻）
https://www.s-manga.net/search/search.html?seriesid=35561&order=1
イラスト集「PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2」
https://www.s-manga.net/search/search.html?titleauthor=PLUS
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(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners
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