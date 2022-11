タレントの鈴木亜美と後藤真希によるライブ「鈴木亜美 後藤真希 X’mas Talk & Live 2022」が、12月25日、東京・渋谷のセルリアンタワー東急ホテルにて開催されることが決まった。

共にテレビ東京のオーディション番組『ASAYAN』からデビューし、2023年にデビュー25周年を迎える鈴木と、今年ソロライブやYoutubeなどアーティストとして活躍してきた後藤が初めてコラボし、2人でのライブを実施する。

11月2日には、鈴木はDigital NONSTOP「鈴木亜美が止まらない。」、後藤は「歌ってみた」の楽曲を収録したアルバム『Songs of You and Me!』を配信リリースし、アーティストととしても活動中。

今回のライブでは、それぞれのソロパフォーマンスに加え、2人によるセッション、さらにはトークなど盛りだくさんの内容となっている。

ライブのコンセプトは、「ちょっと大人なゴージャスなクリスマスパーティ」。本イベントのために撮影したビジュアルからも分かるように、セクシーでゴージャスな2人がほほえみ合っている。

チケット料金は、プレミアムチケットが5万円、クリスマススペシャルチケットが1万5000円。プレミアムチケットには、2人に挟まれての3ショット撮影会や、今回のイベントのために撮り下ろしたスペシャルフォトブックに直筆サインを入れたグッズもついている。

鈴木は「事務所も同じでマネジメントチームも一緒なので、何か面白いことができたらいいなと思っていました。今はすごく近い存在なので、一緒にライブをすることは自然なことでした。真希ちゃんのことはオーディション中からチェックしてて、ものすごく可愛いと思っていたし、オーディションで『BE TOGETHER』を歌ってくれていたこともあって絶対にこの子がデビューするといいなと思ってました。だから、今回のことも運命的なものを感じています」とコメント。

後藤は「元々モーニング娘。のオーディションの時に、亜美ちゃんの歌を歌ったくらい当時から亜美ちゃんのアルバムをとても聞いていたので、今回一緒にできることがとても嬉しいです。昔はテレビ番組であったりすることは有りましたけど、当時はモー娘。と亜美ちゃんってライバル的に思われていたと感じていたことがあって、あまり話す機会はなかったんです。20年経って、同じステージに立ち、一緒にインタビュー受けたりすることがようやくできたなと思うと不思議ですね」と話している。

「鈴木亜美 後藤真希 X’mas Talk & Live 2022」は、12月25日、東京・渋谷のセルリアンタワー東急ホテルにて開催。