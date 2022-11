Naughty Dogは11月2日、『The Last of Us』を原点とするボードゲーム『The Last of Us: Escape the Dark』を発表した。

あわせて、本作のクラウドファンディングキャンペーンがKickstarterにて11月8日より開始すると明かされた。

We’re excited to announce The Last of Us: Escape the Dark, a new board game experience set within The Last of Us universe, created by our friends @Themeborne! The Kickstarter goes live Nov 8, so stay tuned for more soon. Read more on our blog: https://t.co/cdMpLvfKDj pic.twitter.com/SWrpiXJX49— Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 1, 2022

『The Last of Us: Escape the Dark』は『The Last of Us』を手掛けるNaughty Dogと人気ボードゲーム『Escape the Dark』シリーズを開発するスタジオ「Themeborne」が連携して制作する。

ゲームシステムは「Escape the Dark」を踏襲しており、ひとりから5人で『The Last of Us 』シリーズの世界を体験できる。プレイアブルキャラクターはエリー、ジョエル、テス、ビル、トミー、マーリーンが用意される。

ゲームプレイはオープンワールド マップの探索やサバイバル、他キャラクターとの交友で構成され、独自のストーリーを紡ぐことができる。

(画像はThe Last of Us: Escape the Dark - Themeborneより)

探索は郊外、下水道、大学など、ビデオゲームでおなじみのロケーションが登場し、プレイヤーはルートの選択や、「チャプターカード」を解決していく。

いっぽう、サバイバル要素はアイテムカードとカスタムダイスを駆使し、ハンターや感染者といった象徴的な敵キャラクターとの戦闘が中心となる。

ゲームの詳細は11月8日のKickstarterキャンペーンの開始にあわせて新たに公開されるという。

The Last of Us: Escape the Dark - Themeborneの告知ページはこちらThe Last of Us Tabletop Game Naughty Dogの紹介ページはこちらThe Last of Us: Escape the Dark by Themeborne - Kickstarterはこちら