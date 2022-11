ヘンリー王子は2023年1月10日、『SPARE』という衝撃的かつ象徴的なタイトルの回想録を出版する。ただしこの発売日は、イギリス王室にとっては少し気まずいタイミングだったかもしれない――というのも、王室伝記作家のアンジェラ・レヴィン氏が指摘するように、1月9日がキャサリン皇太子妃の誕生日だから。

だがレヴィン氏によれば、この出版日はキャサリン皇太子妃の誕生日に近いことは事実であるものの、それ以上に、ヘンリー王子とメーガン妃が王室を離脱した「記念日」に近いために選ばれたと考えられるという。

レヴィン氏は『サン』紙に対し、次のように語っている。

「彼らがすることのほぼすべてに、計画性があります。二重の意味がある言葉、二重の意味を持つ日が選ばれます。夫妻にとっては、王室離脱3周年を祝う日であるに違いありません。彼らのすることはすべてが、意図的なのです」

「クリスマス直前の出版は避けたかったのではないでしょうか。おそらく、内容が非常にネガティブだからです…。1月は人々の本への購買欲も高まりますし、おそらく夫妻は、『仕切りなおして、1月にしよう』と考えたのだと思います。ヘンリー王子は、喜んでそうしたのではないでしょうか」

「(回想録は)王子が思う自分自身について、王子が過去に自分に起きたと思っていることについて書かれたものです」

「王子にとっては、何らかの形で精神的な浄化作用を持つと思えることだったのではないでしょうか。それがロイヤルファミリーからの離脱と関連付けられるのであれば、二重に祝うべきものとなり得ます」

確かにその可能性はある。ただ、それは回想録を出版する「ペンギン・ランダムハウス」にとって、最も都合の良い日だったというだけかもしれない。

いずれにしても、キャサリン皇太子妃は自分の誕生日前後に“ドラマ”が起きることには慣れているはず。ヘンリー王子とメーガン妃は2020年1月8日、王室を離脱するという衝撃的なニュースを発表。キャサリン皇太子妃はその混乱のなか、翌日の自身の誕生日に、柵に腰かけて穏やかに微笑む自らの写真をInstagramに投稿している。

