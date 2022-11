『スパナチュ』前日譚『ウィンチェスターズ』日本上陸決定！予告映像も到着

2020年、惜しまれながらもシーズン15で幕を閉じた『SUPERNATURAL』。そのスピンオフで、前日譚となる『ウィンチェスターズ』(原題:The Winchesters)の日本上陸が決定した。

アメリカでの放送も開始したばかり!

2005年に本国での放送を開始して以来、悪魔や悪霊、天使などあらゆる超常現象(スーパーナチュラル)との戦いを描き、世界中のファンから愛され続けた『SUPERNATURAL』。

その前日譚『ウィンチェスターズ』は本国アメリカで今年10月より放送がスタートし、多くのスパナチュファンの心を魅了しているが、早くも日本上陸! ディーンとサムの両親“ジョンとメアリー”が出会い、いかにして悪霊ハンターとなったのだろうか?

『ウィンチェスターズ』あらすじ

サムとディーンの両親、ジョンとメアリーの物語がディーン・ウィンチェスター(ジェンセン・アクレス)の視点で語られる本作、ジョン・ウィンチェスター(ドレイク・ロジャー)とメアリー・キャンベル(メグ・ドネリー)がどのようにして出会い、愛を貫き、世界を救うためにいかに戦ったかが明かされる。

ジョンは戦争から戻った日、謎の人物と遭遇したことから父親の過去をたどる使命感に目覚める。そして同じく失踪した父親を捜していると言う19歳のハンター、メアリーと出会う。若きハンター見習いのラティカ、お気楽なハンター、カルロスと力を合わせ、両家の謎の解明に乗り出す。調査の過程で、希少な本を扱う書店の店主で、魔術に精通するエイダと出会い、彼女の協力を得る。しかしウィンチェスター家とキャンベル家の謎は深い。ジョンの母、ミリーは、悪魔を狩る危険な生活から息子を遠ざけたいと願うが、ジョンとメアリーは両家の遺産を受け継ぐ決心をするのだった――。

キャスト&スタッフ

本作で製作総指揮を務めるのはウィンチェスター家の長男・ディーン役でおなじみのジェンセン・アクレスと、その妻のダニール・アクレス(『ONE TREE HILL/ワン・トゥリー・ヒル』)。ジェンセンは加えてナレーションを務め、出演もしており、“スパナチュ”ファンは要 注目ポイントだ。また、メアリー役は『ゾンビーズ』チアリーダーの少女アディソン役のメグ・ドネリーが演じる。

『スパナチュ』廉価版も発売!

さらに本日11月2日(水)は『SUPERNATURAL』で悪夢の始まるメアリーの命日。それに因み、『SUPERNATURAL XV<ファイナル・シーズン>』の DVD・ブルーレイのセルの廉価版も発売となる。『スパナチュ』を改めて見返すことで、『ウィンチェスターズ』がより楽しめること間違いなし!

リリース情報

『ウィンチェスターズ』

12月14日(水)より順次デジタル販売開始

発売元・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(c) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

『SUPERNATURAL XV<ファイナル・シーズン>』廉価版

・SUPERNATURAL XV <ファイナル> コンプリート・セット 6,788円 (税込)

・SUPERNATURAL XV <ファイナル> 前半セット(2枚組/1〜10話収録) 2,739円 (税込)

・SUPERNATURAL XV <ファイナル> 後半セット(2枚組/11〜20話収録)2,739円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(c) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

(海外ドラマNAVI)