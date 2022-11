アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』より、本予告とMindaRynが歌う主題歌 「Make Me Feel Better」歌唱風景画像が解禁。さらに世界各国での公開も決定となった。

【動画】MindaRynの「Make Me Feel Better」を使用した予告映像

本作は、シリーズ累計発行部数3000万部突破の人気異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』(通称『転スラ』)初の劇場版作品。

スライムとして転生した元サラリーマンのリムル=テンペストが仲間とともに奮闘し、国を興し、異世界で頭角を現すまでを描いたTVアニメ第1期。大いなる陰謀を退け、リムルが魔王の一柱(ひとり)にまで上り詰めたTVアニメ第2期。こちらの2作から続く完全新作となっており、ストーリー原案は、原作を手掛けた伏瀬が担当する。本作から登場するオリジナルキャラクターの声優として、女優・福本莉子、声優・内田雄馬、木村昴も参戦する。

この度、主題歌がMindaRynの歌う「Make Me Feel Better」になることが発表され、本楽曲を使用した予告映像も公開となった。予告映像は毒で侵された国・ラージャ小亜国へと向かう主人公・リムルと魔国連邦(テンペスト)の面々から始まり、彼らが隣国からの攻撃を受けるラージャ小亜国と仲間のために立ち上がる姿や、トワ王女を始めとした新キャラクターたちの奮闘など本編の見どころ満載。主題歌とも相まって結末が一層気になる内容となっている。

主題歌「Make Me Feel Better」を歌うMindaRynは、2021年にテレビアニメ『転生したらスライムだった件 第2期』第2部の主題歌「Like Flames」を担当し、今回の劇場版でも主題歌を担当。

「Make Me Feel Better」は仲間との絆、仲間との強いつながりを歌った曲で、本作のテーマでもある”絆”という共通のキーワードを基に制作。MindaRynは「注目してほしい歌詞は『Thinking of you, I got myself back』という部分です。この歌詞は『あなたのことを考えて、自分を取り戻した』という意味で、劇場版の中でヒイロが昔の仲間のことを思い出すシーンがあるのですが、この劇場版を見終わった後、この曲を聴いて、あらためてその歌詞に注目して聴いてもらいたいです」と語っている。

また、本作が世界12以上の国と地域で12月より順次公開されることも決まった。公開予定地域は、米国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、台湾、香港、中南米ほかで、今後さらに国と地域を拡大して上映予定。

アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』は、11月25日より全国公開。