『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』(11月25日公開)が、12以上の国と地域で12月より順次公開されることが決定した。

本作は、アニメ化もされたライトノベル「転生したらスライムだった件」の劇場版アニメ。スライムとなって異世界に転生した元サラリーマンが、陰謀に立ち向かうさまを描く。公開予定の地域は、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、カナダ、フランス、ドイツ、韓国、台湾、香港、中南米ほか。配給はCrunchyroll、MUSE、ANIPLUSで、今後、さらに国と地域を拡大して上映される予定だという。

また、本予告映像と、タイ出身アニソンシンガーMindaRyn(マイダリン)が歌う本作の主題歌「Make Me Feel Better」の音源、MindaRynの歌唱風景画像が公開された。MindaRynは、アニソンカバー動画を中心に発信するYouTuberとして活動していたところを、日本のレコード会社ランティスに発掘され、2020年に日本のTVアニメのエンディングテーマでアーティストデビュー。その後、2021年に担当したTVアニメ「転生したらスライムだった件 第2期」第2部の主題歌「Like Flames」を歌い、今回の劇場版でも主題歌を担当することとなった。

MindaRynは、「注目してほしい歌詞は『Thinking of you, I got myself back』という部分です。この歌詞は『あなたのことを考えて、自分を取り戻した』という意味で、劇場版のなかでヒイロが昔の仲間のことを思い出すシーンがあるのですが、この劇場版を観終わったあと、この曲を聴いて、あらためてその歌詞に注目して聴いてもらいたいです」と語っている。(編集部・梅山富美子)