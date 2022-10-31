テレビアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」（毎週日曜午後5時〜・TBS系）のオープニングテーマを担当するYOASOBIが、11月7日よる７時放送の音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルに出演し、楽曲「祝福」をフルサイズでテレビ初披露する。

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」は、モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する高等専門学園を舞台に、水星から編入してきた主人公スレッタ・マーキュリーが、新たな世界を歩んでいく物語。YOASOBは今回、横浜・山下ふ頭にある“動く実物大ガンダム”とのスペシャルコラボで、同曲を歌唱する。

2時間スペシャルではその他、Mrs. GREEN APPLEが二宮和也主演映画『ラーゲリより愛を込めて』（12月9日全国公開）の主題歌として書き下ろした「Soranji」をフルサイズでテレビ初披露。King & Princeが平野紫耀主演ドラマ「クロサギ」の主題歌「ツキヨミ」と、高橋海人が主演するドラマの主題歌「彩り」をメドレーで歌唱するほか、全世界デビューを果たしたジャニーズの注目グループ Travis Japan が、オリジナル曲「夢のHollywood」と全世界デビュー曲「JUST DANCE！」をSPメドレーで披露する。

出演アーティスト及び歌唱曲は以下の通り。（編集部・倉本拓弥）

藍井エイル「心臓」

今市隆二「CASTLE OF SAND」

ENHYPEN「Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.]」

King & Prince「ツキヨミ」「彩り」SPメドレー

SEVENTEEN「DREAM」

Travis Japan「夢のHollywood」「JUST DANCE！」SPメドレー

なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」「ハッピーサプライズ」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

YOASOBI「祝福」

（※アーティスト名は50音順）