映画『SLAM DUNK』IMAX上映決定！映画業界初の試みも
人気漫画「SLAM DUNK」を映画化する新作アニメ『THE FIRST SLAM DUNK』（12月3日公開）のIMAX（R）上映が決定した。あわせて、約1か月前から座席指定券が購入可能となる施策についても発表になった。
井上雄彦による「SLAM DUNK」は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で1990年から1996年まで連載され、シリーズ累計発行部数1億2,000万部を超えるバスケットボール漫画。湘北高校バスケ部員の主人公・桜木花道が、バスケットボールを通して成長していく姿が描かれる。映画では、原作者の井上が監督・脚本を務める。
全国劇場40館（予定）でIMAX上映されるほか、Dolby Atmos, Dolby Cinemaでの上映も決定した。映画業界初となる、座席指定券が約1か月前から購入できる施策については、10月31日より公開初日から12月8日までの上映スケジュールが公開され、11月5日（0時）より、公開初日から12月8日までの座席指定券が購入可能となる。詳細は、31日よりオープンした全国の上映劇場と上映時間が確認できる特設サイトで確認できる。（今井優）