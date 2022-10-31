¶ÌÀîÅ°»á¤¬µã¤¤¤¿¡Ä¥Æ¥ìÄ«¼Ò°÷¤«¤éÂ¿¿ô¤Îà¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¥á¡¼¥ëá¡¡¼ÒÆâÉ¾¤Ï¡Ö²ÉÌÛ¤Ê¤¤¤¤¿Í¡×
¡¡»ö¼Â¸íÇ§È¯¸À¤Ë¤è¤ë¶à¿µ½èÊ¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»¶É¼Ò°÷¡¦¶ÌÀîÅ°»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡££²£°ÆüÊüÁ÷¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¡¢¸½¾ì¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÉüµ¢¡£¶ÌÀî»á¤Ïà¹ßÈÄÊóÆ»á¤ò·Ð¤Æ¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ìÄ«¼Ò°÷¤«¤é»¦Åþ¤·¤¿à¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¥á¡¼¥ëá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï£¹·î£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡½¡½¡×¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¹ñÁò¤Ç¤Î¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤ÎÄ¤¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅöÁ³¡¢ÅÅÄÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÍâ£²£¹Æü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢£±£°·î£µÆü¤«¤é£±£°Æü´Ö¡¢½Ð¶ÐÄä»ß¤È¤Ê¤ë¶à¿µ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£Íâ£²£°Æü¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¼èºà¤·¤¿À®²Ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊó¹ð¤¹¤ëÉÔÄê´ü½Ð±é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¼ÄÄÍ¹À¼ÒÄ¹¤Ï£²£µÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¼èºà¤ò¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÊÖ¤ë¡£½Ð±é¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼èºà¤ò¤â¤È¤ËÈÖÁÈ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È²ñ¸«¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÌÀî»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà¶þ¿«á¤À¡£ÈÖÁÈ¤ä¡¢¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å»Ê¤Ê¤É¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¤âÈ×ÀÐ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¼Õºá¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼èºà¤ò¤·¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë´ðËÜ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤È¤Ê¤ë¼èºà¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óµÕ½±¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹¤¯À¯¼£´ØÏ¢¤òÃ´Åö¤·¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤â´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£Éüµ¢¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¤¿à¶ÌÀî¥¹¥¯¡¼¥×á¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÌÀî»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¯³¦¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥Í¥¿¤âÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶à¿µ¸å¤Ç¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¶ÉÆâ¤òÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ÌÀî»á¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¶à¿µ±²Ãæ¤Îà¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¥á¡¼¥ëá¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡Ö¹ßÈÄ¤äÂà¼Ò¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¼Ò°÷¤«¤é¡Ø¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶ÌÀî¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÂçÎÌ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò°÷¤«¤é¤âÇ®¤¤Ê¸ÌÌ¤¬ÆÏ¤¯»öÂÖ¤Ë¶ÌÀî¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¡¢»þ¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤«¡£¡ØÈÖÁÈ¤«¤éµî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ù¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ÇàË½Áöµ¡´Ø¼Öá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ¥¤ì¤¿¿ÍÊªÁü¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö²ÉÌÛ¤Ê¤¤¤¤¿Í¡×¡£ÉáÃÊ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÌÀîÅ°¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÆ±°ì¿ÍÊª¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¼Ò°÷¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÆ°¤¬¼«¿È¤Î½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼ÒÆâ¤Ëà±£¤ì¶ÌÀî¥·¥ó¥Ñá¤¬Â¿¤¤¡×¡ÊÊÌ¤Î¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶ÌÀî»á¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´ûÊóÄÌ¤ê¡£¼ÄÄÍ¼ÒÄ¹¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¼ÒÆâ¤«¤éàÎÞ¤Î¥á¡¼¥ëá¤¬ÆÏ¤¡Ä¤¢¤È¤Ï¶ÌÀî»á¤¬¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¼èºàÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤À¡£