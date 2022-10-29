¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»úŽ¢ËâË¡¤Î¼ÁÌäŽ£¤ÇŽ¤ÏÃ¤¬ÆÍÁ³¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë
¡Ö¤¿¤À1Ê¸»ú¡×¤ÇÏÃ¤¬ÆÍÁ³¡¢¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖËâË¡¤Î¼ÁÌä¡×¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§buritora¡¿PIXTA¡Ë
°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¡¦´ë¶È´´Éô¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤ò1000¿Í°Ê¾åÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ½ã»Ò»á¡£
¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Î»ØÆ³¤Ç¡ÖËÀÆÉ¤ß¡¦ËÀÎ©¤Á¡×¤ò¡Ö²ñ¾ì¤òÁíÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë·àÅª¤Ê²þÁ±¤Ö¤ê¤È¼ÂÀÓ¤Ç¡ÖÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²¬ËÜ»á¤¬¡¢Á´¥á¥½¥Ã¥É¤ò½é¸ø³«¤·¡¢15ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î»¨ÃÌÎÏ¡½¡½Ž¢¿ÍÀ¸ºÇ¶¯¤ÎÉð´ïŽ£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª Ž¢ÅÁÀâ¤Î²ÈÄí¶µ»ÕŽ£¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë°ìÀ¸Ž¤²ñÏÃ¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤Ä¶´ÊÃ±50¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¤ò¾å°´¤·¡¢È¯Çä3Æü¤Ç3ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ë²¬ËÜ»á¤¬Ž¢¡Ø¤¿¤À1Ê¸»ú¡Ù¤ÇÏÃ¤¬ÆÍÁ³Ž¤¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡ØËâË¡¤Î¼ÁÌä¡ÙŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ä¥Ü¡×¤Ï¡Ö¼ÁÌä¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇº¤ß¡×¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏÃÎÏ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤µ¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÀå¤âÆ¬¤â²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÃ²¤¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
✕ÏÃ¤Ë¤Ä¤Þ¤ë¡Ä¡Ä
✕ÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
✕ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
✕ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ëº¤¤ë¡Ä¡Ä
¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»ú¡×¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¹ÎÏ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡ÖÈëºö¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤Ê¤É¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¤ÎÁêÃÌ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÉ¬¾¡Ë¡¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë1Ê¸»ú¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¼ÁÌä¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÏÃ¤¹¤è¤ê¼ÁÌä¡×Ë¡¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢ÏÃ¤¹¤è¤êÊ¹¤¯¡£¤½¤ì¤â¤¿¤À¡¢Ì¡Á³¤È¡ÖÊ¹¤¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¡ÖÄ°¤¡×¡¢Áê¼ê¤ËÏÃ¤ò¡Ö¿Ö¤¤¤Æ¡×(¡á¼ÁÌä¤·¤Æ¡Ë¤¢¤²¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ä¥Ü¡×¤â¼«Á³¤È¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¹¥´¶ÅÙ¡¢¶¦´¶ÎÏ¤¬°ì½Ö¤Ç¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤·Êý¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖËâË¡¤Î¼ÁÌä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»ú¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤É¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤â»¨ÃÌ¡¦²ñÏÃ¤Î¡ÖÌµ¸ÂÎó¼Ö¡×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¡Ø¤É¡Ù¡ß¡Ø¤ª¡Ù¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ë¡ª
¡Ö5W1H¡ÊWhat¡¢Who¡¢When¡¢Where¡¢Why¡¢How¡Ë¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¼ÁÌä¤òÆüËÜ¸ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤É¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¡×¡Ö¤É¤ì¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î5W1H¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¡Ö¤ª¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤ª¤â¤¤¡Ê»×¤¤¡Ë¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¡Ö¤É¡×¡ß¡Ö¤ª¡×¤ÎÊýÄø¼°¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊýÄø¼°¡¡ÛWhat¡¡¤É¤ó¤Ê¡¢¤É¤¦
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¡»¡»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¼ñÌ£¡¦²ÝÂê¡¦ÌÜÉ¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡»¡»¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÖËÜ¡×¡Ö±Ç²è¡×¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÊýÄø¼°¢¡ÛWho¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡»¡»¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÍÌ¾¿Í¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡×¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¡£¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¿ä¤·¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÊýÄø¼°£¡ÛWhen¡¡¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤É¤ó¤Ê»þ
¡ü¡¡¤É¤Îµ¨Àá¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤Î»þ´ü¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡»þ´ÖÂÓ¤äÆüÄø¡¢µ¨Àá¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡Ö¤¤¤Ä¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊýÄø¼°¤¡ÛWhere¡¡¤É¤³¡¢¤É¤³¤Î
¡ü¡¡¤É¤³¤Î¡»¡»¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤³¤Î¡»¡»¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤³¤Î¡»¡»¤¬¤¤¤¤¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
´Ñ¸÷ÃÏ¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤âÈó¾ï¤ËËüÇ½¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤É¤³¤Î²¹Àô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÏÄ¶¥Ø¥Ó¥í¥Æ¼ÁÌä¡£
¡Öº£ÅÙ¡¢±ã²ñ¤Î´´»ö¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É±þÍÑ¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊýÄø¼°¥¡ÛWhy¡¡¤É¤¦¤·¤Æ
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¡»¡»¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¡»¡»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¡»¡»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡×¼ÁÌä¤Ï¡¢¤è¤ê¿Í¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ËÇ÷¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ÎËÜ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¡ØÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î»¨ÃÌÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ö2ÌäÌÜ¤Î¼ÁÌä¡×¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊýÄø¼°¦How¡¡¤É¤¦¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë
¡ü¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¡¡Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Á¤é¤â²ñÏÃ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡×¤ä¡Ö¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¯¤È¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¤É¼ÁÌä¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë6¤Ä¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¼ÁÌä¡×¡¢¤¤¤¨¡Ö¼ÁÌä¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú6¤Ä¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¼ÁÌä¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Û¡¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢¡¡¤É¤ó¤Ê¡»¡»¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
£¡¡¡»¡»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¡¡Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¦¡¡¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©
»¨ÃÌ¡¦²ñÏÃ¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
±Ñ¸ì¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö¼ÁÌä¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡ÖHow are you?¡×¡Ê¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÁÌä¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î¶½Ì£¡×¤ò¼¨¤¹ºÇ¶¯¤Î¥Ä¡¼¥ë¡£
»¨ÃÌ¤ä²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤¹¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÃ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¼ÁÌä¡×¤¬Å´Â§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µ¡´Ø½Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢À¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¼¡¡¹¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö°µÇ÷ÌÌÀÜ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö°µÇ÷ÌÌÀÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÅâÆÍ¤Ê¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¥³¥Ä¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥³¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö°ìÈÖ¡Ê¼ÁÌä¡Ë½Ð¤·¡×¤È¡ÖÆóÈÖ½Ð¤·¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿¤«¡Ö1¤Ä¤á¤Î¼ÁÌä¡×¤ò¤·¤Æ¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¡ÖÄÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥À¥á¤Ê»öÎã¡Û
A¤µ¤ó¡Ö¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
B¤µ¤ó¡Ö¿·³ã¤Ç¤¹¡×
A¤µ¤ó¡Ö¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¢«¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÌ®Íí¤Î¤Ê¤¤¼¡¤Î¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¤¤¤¤»öÎã¡Û
A¤µ¤ó¡Ö¤É¤³¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
B¤µ¤ó¡Ö¿·³ã¤Ç¤¹¡×
A¤µ¤ó¡Ö¿·³ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¿·³ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¢«¡ÖÁ°¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡ØÄÉ¤¤¼ÁÌä¡Ù¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¡×¡ß¡Ö¤ª¡×¼ÁÌä¤ò2²ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÏÃ¤·¾å¼ê¤Ë¡ª
»¨ÃÌ¤ä²ñÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥¿¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢
¡Ö¤É¡×¡ß¡Ö¤ª¡×¼ÁÌä¤ò2²ó¤¹¤ë
¤³¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýÄø¼°¡×¤ò¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
11·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²¬ËÜ½ã»Ò¤µ¤ó¤Î10Ì¾¸ÂÄê¤Î¡Ö»¨ÃÌÎÏ¡õÏÃ¤·Êý¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤¸¤Ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤ËÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤ÏÃ¡×¤òÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¼ÁÌä¡×¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¼ÁÌä¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤³¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â²ñÏÃ¤ÏÆñ¤Ê¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ÉÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢¡Ö»¨ÃÌÎÏ¡×¤È¡Ö¹¥´¶ÅÙ¡×¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡Ö¿·¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ÎÈâ¤ò¡¢¤¤¤Ã¤¤Ë³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬ËÜ ½ã»Ò ¡§ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬¸¦µæ²È¡¦¥³¥ß¥åÎÏÅÁÆ»»Õ¡Ë