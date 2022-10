大ブレイク中、シドニー・スウィーニーのすべて！若手実力派俳優のキャリアからプライベートまで

『ユーフォリア/EUPHORIA』や『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』などヒット作への出演と確かな演技力で一気にハリウッドのスターダムを駆け上がったシドニー・スウィーニー。マーベル関連の新作映画『スパイダーマン』のスピンオフ『マダム・ウェブ』のキャストにも抜擢され、今後ますます目が離せなくなること間違いなし! 映画会社を立ち上げプロデューサーとしても活躍する傍ら、ブランドのアンバサダーを務めるなどファッションアイコンとしての地位も確立。各方面からラブコールが絶えない、大人気若手トップスターのキャリアからプライベートなどすべてをご紹介!

1997年9月12日生まれの25歳(2022年10月現在)。アメリカ・ワシントン州スポケーンに生まれ、アイダホ州北西部パンハンドル地域で育つ。幼少期はサッカー、野球、スキー、ウェイクボードなどを楽しむスポーツ少女だった。弟のトレントも俳優。

12歳の時に近所で開催されたオーディションに参加するため、「両親を説得するために、5年間のビジネス計画書を作ってプレゼンし、演技の道に進むことを許してもらった」と語る。本格的に仕事を得るようになり、14歳の時にロサンゼルスに移住。

2009〜2010年頃は『HEROES/ヒーローズ』『クリミナル・マインド』『新ビバリーヒルズ青春白書』、2014年には『グレイズ・アナトミー』、2017年に『プリティ・リトル・ライアーズ』などの人気シリーズ作品に端役でゲスト出演し、着実に経験を積む。

2017年『In the Vault(原題)』で準レギュラーとして出演。2018年、Netflixオリジナルシリーズ『サイテー! ハイスクール』で注目を集める。

エミー賞の主要部門を制したドラマ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で、敬虔で従順な15歳の少女イーデン役を演じ、一躍脚光を浴びる。

ドラッグ、セックス、バイオレンス…Z世代の姿を過激かつスタイリッシュに描き、アメリカで一大センセーションを巻き起こした衝撃作。恋愛に依存しがちな情緒不安定なティーン、キャシー役を演じ高く評価された。本作では、ヌードシーンにも挑んでいるが、過去にはこうしたシーンにおける男女間のイメージの差についても訴えている。

シーズン2は、10月31日(月)10時よりU-NEXTにて見放題で独占配信スタート。(※シドニーの出演はシーズン1のみ)

2019年、クエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に、チャールズ・マンソン率いるヒッピー・グループ(マンソン・ファミリー)の一員スネーク役で出演。レオナルド・ディカプリオ、ブラッド・ピット、マーゴット・ロビーらと共演した。

そのほかの映画出演作には、アンドリュー・ガーフィールド主演『アンダー・ザ・シルバーレイク』(2018)、数々のホラー作品でヒット作を生み出すジェイソン・ブラム製作『ノクターン』(2020)、Amazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ)オリジナルのサスペンス『観察者』、Netflixオリジナルのヴァンパイア・スリラー『ナイトティース』などに出演。

シドニーは、SNSで頻繁に写真や動画を更新している。いくつかピックアップ!

2022年10月時点で、1444万人以上のフォロワーを持つ。『ユーフォリア』共演者のゼンデイヤ、モード・アパトー、ハンター・シェーファーらと写真に収まるシドニー。

シドニーのTikTok「シドのガレージ(syds_garage)」のフォロワーは100万人以上。真っ赤なクラシックカー「1969年式フォード・ブロンコ」を改造・修理する動画が大人気。



2022年7月22日、ボストン・レッドソックスとトロント・ブルージェイズの試合で、レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パークの始球式に登場。この日、28対5という歴史的な大敗を喫したレッドソックスに対して、「(チームに)私を入れるべきだったわ」とお茶目なキャプションと共に写真を投稿。

2022年5月、イタリアのラグジュアリーブランドMIU MIU新作アイテムのアンバサダーに就任! Z世代のファッションアイコンとしても絶大な人気を誇る。

2022年3月、レストラン経営者の恋人ジョナサン・ダヴィーノと婚約したというニュースが駆け巡った。2018年から交際中で、シドニーよりも13歳年上。

