パジェット・ブリュースター、『クリミナル・マインド』撮影現場の写真をシェア「感謝祭に会いましょう」

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のリバイバル版となる『Criminal Minds: Evolution(原題)』にエミリー・プレンティス役でカムバックするパジェット・ブリュースターが、撮影現場の画像を連投している。



【関連記事】BAU最大の敵との戦い!『クリミナル・マインド』シーズン16、新ポスターと場面写真が到着!

パジェットは10月24日にTwitterを更新し、『Criminal Minds: Evolution』の撮影のためにヘアスタイルをセット中のセルフィー画像をアップ。ユーモラスな表情でカメラに収まり、以下のようなコメントを添えている。「皆さん、こんにちは。下のおバカさん(ヘアは“写真用”ではありません)は、新しい『クリミナル・マインド』のためにエアガンのグロックを手にハイヒールブーツを履いて、金曜日に一日中病院内を走り回ったの。最高だったわ! 私の脚は筋肉痛で悲鳴を上げているけどね。では、今年の感謝祭に会いましょう」リバイバル版は、米Paramount+にて11月24日(木)に配信スタート予定で、その日はアメリカで感謝祭に当たるため、パジェットは「今年の感謝祭に」と伝えている。

Hi guys. The goofball below ( hair not “finished for picture” ) ran around a hospital all Friday in high heel boots with an Airsoft Glock for the new ⁦⁦@criminalminds⁩. It was THE BEST! And my leg muscles are still screaming in pain. See you this Thanksgiving… pic.twitter.com/49Txg3DwzN

- paget brewster (@pagetpaget) October 24, 2022