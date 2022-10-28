¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¡¢À¾Åç½¨½Ó¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤ÈÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¤¬¡¢Prime Video¤Ë¤ÆËÜÆü10·î28ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¡¢À¾Åç±é¤¸¤ëÆî¸÷ÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë½©·î¿®É§¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù ½©·î¿®É§¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡ËÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡1987Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK¡Ù¤¬¡¢ÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¼ç±é¤ËÀ¾Åç½¨½Ó¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¡¼¥È¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÜÆü10·î28Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÁ´10ÏÃ¤¬°ìµóÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾200°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»þ¤Ï2022Ç¯¡£¹ñ¤¬¿Í´Ö¤È²ø¿Í¤Î¶¦Â¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤¿¡¢º®ÆÙ¤Î»þÂå¡£º¹ÊÌ¤ÎÅ±ÇÑ¤òÁÊ¤¨¤ë¼ã¤¿Í¸¢³èÆ°²È¡¦ÏÂÀô°ª¡ÊÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¡Ë¤Ï1¿Í¤ÎÃË¤È½Ð²ñ¤¦¡£Æî¸÷ÂÀÏº¡ÊÀ¾Åç¡Ë¡£Èà¤³¤½¤Ï¼¡´üÁÏÀ¤²¦¤Î¸õÊä¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÁÏÀ¤²¦¤È²ø¿Í¤Î¿¿¼Â¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í©ÊÄ¤µ¤ì¤·¤â¤¦1¿Í¤ÎÁÏÀ¤²¦¸õÊä¡£¥·¥ã¥É¡¼¥à¡¼¥ó¡á½©·î¿®É§¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡£Èà¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈºÆ²ñ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿À¾Åç±é¤¸¤ëÆî¸÷ÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë½©·î¿®É§¤ÎÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¿È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸÷ÂÀÏº¤ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡¢¿®É§¤ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼SHADOWMOON¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸÷ÂÀÏº¤È¿®É§¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ëÆ°¤¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¶³ØÀ¸¤¬²Î¤¦ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡ÖDid you see the sunrise¡©¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î28Æü0»þ¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹³«»Ï¤·¤¿¡£¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤Æ10·î28Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¡£