俳優の西島秀俊と中村倫也がダブル主演する『仮面ライダーBLACK SUN』が、Prime Videoにて本日10月28日配信開始となったのを記念し、西島演じる南光太郎、中村演じる秋月信彦の特別ビジュアルが公開された。

【写真】『仮面ライダーBLACK SUN』 秋月信彦(中村倫也)特別ビジュアル

1987年から放送された『仮面ライダーBLACK』が、白石和彌監督のもと、主演に西島秀俊、中村倫也を迎え、新たに『仮面ライダーBLACK SUN』としてリブート。日本では本日10月28日より、Prime Videoにて全10話が一挙独占配信された。また、その他200以上の国・地域では現地時間9時より配信される。

時は2022年。国が人間と怪人の共存を掲げてから半世紀を経た、混沌の時代。差別の撤廃を訴える若き人権活動家・和泉葵(平澤宏々路)は1人の男と出会う。南光太郎(西島)。彼こそは次期創世王の候補、「ブラックサン」と呼ばれる存在であった。50年の歴史に隠された創世王と怪人の真実。そして、幽閉されしもう1人の創世王候補。シャドームーン=秋月信彦(中村)。彼らの出会いと再会は、やがて大きなうねりとなって人々を飲み込んでいく。

今回解禁された西島演じる南光太郎、中村演じる秋月信彦の特別ビジュアルは、「変身」をテーマに、光太郎や仮面ライダーBLACK SUN、信彦や仮面ライダーSHADOWMOONが描かれ、光太郎と信彦の躍動感ある動きがスタイリッシュに表現されている。

一方、超学生が歌う本作の主題歌「Did you see the sunrise?」が、本日10月28日0時より各配信サイトでリリース開始した。

『仮面ライダーBLACK SUN』は、Prime Videoにて10月28日より世界独占配信(全10話)。