¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¡¢ºÊ¤Î¥Ö¥í¥°³«Àß¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Þ¤µ¤«ËÍ¤Î±ü¤µ¤ó¤Þ¤Ç»Ï¤á¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°æ¾åÍµ²ð¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤ÎºÊ¤¬¥Ö¥í¥°³«Àß¡¡¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÏÉ×ÉØ¤¬ÃçÎÉ¤¯Íá°á¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö½ÅÂçÊó¹ð¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿°æ¾å¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ê¤ó¤È¡ª¤Ê¤ó¤È¡ª¡ªËÍ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤Î±ü¤µ¤ó¤Þ¤Ç»Ï¤á¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¼ò¤È¤Á¤ç¤³¤È»þ¡¹¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ù¤È¾Ò²ð¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¤é°û¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¸æÈÓ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ì¤ë¤·¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¤¬²È¤Î²ÈÂ²¡Ø¤Á¤ç¤³¡Ù¤Î»ö¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ò¤È¤Á¤ç¤³¤È¡¦¡¦¡¦¡Ù²¶¤Ï»þ¡¹¤Ê¤Î¤«¤¡¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢»þ¡¹¤ÎÈÏ°Ï¤â¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢Ë°¤¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯»ö¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤Â³¤¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖË°¤¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø»þ¡¹¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ù¤¬¡¢¤¤¤ÄÀÚ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤È¶¦¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥Ö¥í¥°¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥°»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½éÅê¹Æ¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§ÍÍ½é¤á¤Þ¤·¤Æ ¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë°æ¾å¤Î²Ç¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö°æ¾å²Ç¡¢¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¥Ö¥í¥°³«Àß¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö8·î¤ËÆþÀÒ¤µ¤»¤¿¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤ÏÃ¶Æá°æ¾å¤È°¦¸¤¤Á¤ç¤³¤Î²ÈÂ²3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤ç¤³¤È¡¢»þ¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÃ¶Æá¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Á¤ç¤³¤¬¤Þ¤À11¥ö·î¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Çº¤¤ë»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç³§ÍÍ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª°æ¾å²Ç¡¡¤Á¤ç¤³¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢°¦¸¤¡Ø¤Á¤ç¤³¡Ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¡¢ºÊ¤È°¦¸¤¤È»£±Æ¤·¤¿¹¬¤»¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡×¥Ö¥í¥°