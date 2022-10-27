Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Öµ¨Àá¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¡×¤¬¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡ª¤´¤í¤Ã¤´¤í¤Î·ª¤ËËþÂ¡¢ÂçËþÂ¡Á¡Ã¥Þ¥¤ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë
ROOMIE¤ÎTikTok¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ðÃæ¡ª
Èé¤à¤¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡ªÌµ°õ¤Î·ª¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¬¡¢¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¤½¤ì¤¬¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¡¡·ª¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¤¹¡£·ª¤¬¤´¤í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º«ÉÛ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤À¤·¤ò¤¤«¤»¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÁÇ¤À¤½¤¦¡£°ìÂÞ¤Ï154g¤Ç¡¢¤ªÊÆ2¹çÊ¬¡Ê2¡Á3¿ÍÁ°¡Ë¡£¤À¤·¤È¶ñºà¤ÎÂÞ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî¤êÊý¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÊÆ¤ò2¹ç¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¹çÊ¬¤Ç¤â¿æ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÄÉ²Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤½¤Î¸å¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¤À¤·¤òÆþ¤ì¡¢¿å¤ò¡¢ÇòÊÆ2¹ç¿æ¤¯¤È¤¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢ÂÞ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿·ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¶ñºà¤ÎÃæ¤Î±Õ¤âÁ´¤Æ°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ÆOK¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎºÝ¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤è¤ê¤â¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï·ª¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¿æÈÓ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡£¤ªÊÆ¤òÀö¤Ã¤Æ¶ñºà¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ÊÃ±¤Ë·ª¤´¤Ï¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿·ª¤´¤Ï¤ó¤¬¤³¤Á¤é¡ª¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¾ßÌý¤Î¹á¤ê¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èé¤òÇí¤«¤º¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë·ª¤´¤Ï¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡¡´ò¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡ª¤ªÃãÏÒ¤Ë¤è¤½¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¡¢¤ª¤³¤²¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡ý¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿·ª¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª»ÔÈÎ¤Î·ª¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¤À¤È¡¢°Æ³°·ª¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡Ä¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î·ª¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¤Ï¡¢·ª¤ÎÎ³¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤ÇËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡£·ª¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¾ßÌýÉ÷Ì£¤Î¤À¤·¤¬¤´ÈÓ¤È·ª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡ª»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ÎÁÇ¡¡·ª¤´¤Ï¤ó
¤³¤ìÁ´Éô¡¢Oisix¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ê¬¤Ç¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬´°À®¤·¤¿¤è
ÏÂ¡ßËÌ²¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿56Ö¤ÎÍ·¤ÓÊý¡Ã¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉô²°