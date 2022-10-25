¥Þ¥¹¥¯¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤È¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË¤à¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï
Âç¿Í¤Î¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀµ¾ï¤ÊÈ¯Ã£¤òÁË³²¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§kouta¡¿PIXTA¡Ë
¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Ç¯¨¡¨¡¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼åÆÇ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀìÌç²È¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÈ¾¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖËèÆü¥Þ¥¹¥¯¡×¤ÎÆü¾ï¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ°é¤ä¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡ÖÌ©¡×¤òÈò¤±¡¢´é¤ò¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊ¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡È´¶À÷ÂÐºö¡É¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤ÎÀµ¾ï¤ÊÈ¯Ã£¤òÁË³²¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÛ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¡¢¾®·¿ÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÈ¯Ã£²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÀÏÂÀ¯»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¥Þ¥¹¥¯¼Ò²ñ¤¬´í¤Ê¤¤ »Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¡ÖËèÆü¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯5·î¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤Î¼ÂÁ©¤ò¹ñÌ±¤ËÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Î´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤È¤¯¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡¿ÈÂÎÅªµ÷Î¥¤Î³ÎÊÝ¡¢¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡¢£¼êÀö¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²á¤´¤¹Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤³¤Î3¤Ä¤¬¼é¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤³¤ì¤é¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¿ÍÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×
»ä¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ä¿´¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤¬Âç¿ÍÌÜÀþ¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÇ¾¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤¿Ç¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤ÏÂ¿¾¯¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤³¤ÎÍÍ¼°¤Î¼ÂÁ©¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹´ü²½¤·¡¢¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤ä¿´¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÌä¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é»ö¸åÅª¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÃÙ¤¹¤®¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢´í×ü¤òÊú¤¯Êý¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡×¿Í¤Ë¡¢°ìÎ§¤Ë¥ë¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÅÌÛ¤Î¶õµ¤¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¡¢Êý¸þ¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÌµ°Õ¼±Åª¤Ê¿´Åª¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢Ê¸²½¤ò»ý¤Ä¹ñ¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¥Þ¥¹¥¯¡×¤ËÀø¤àÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤¯¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆýÍÄ»ù´ü¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÎÉ½¾ð¤äÀ¼¤«¤±¤òÆü¾ïÅª¤Ë·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤äÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿Â¾¼Ô¤È¤ÎÆü¾ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤¬Âç¤¤¯¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤¬¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅªµ÷Î¥¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê·Ð¸³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥Ò¥È¤È¤¤¤¦À¸Êª¤Ï¡¢Ó®ÆýÎàÆ°Êª¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃ¯¤«¤È¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢À¸Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢3Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Åö½é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤¦3ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤ÎµÄÏÀ¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸½¹Ô¤Î¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤È¿´¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Ã£¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Êª¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¥È¤ÎÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢Ä¾ÀþÅª¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸·Ì©¤Ë¤¤¤¦¤ÈÀµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥È¤ÎÇ¾¤Ï¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Ä¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤ò¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾Æâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¤È¤¯¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¤¢¤ë¸Â¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÎ×³¦´ü¡Êcritical period¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò²á¤®¤¿¤éÇ¾¤Ï´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö´¶¼õÀ´ü¡Êsensitive period¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÏÀÍýÅª¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÇÊ£»¨¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ò¥ÈÆÃÍ¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¤È¤¤¤¦Ç¾ÎÎ°è¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤Ï¤Û¤«¤ÎÎîÄ¹Îà¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÂçÇ¾Èé¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤ò¹½À®¤¹¤ë¼çÌò¤Ï¿À·ÐºÙË¦¤Ç¤¹¡£¿À·ÐºÙË¦¤Ï¡¢ÅÅµ¤¿®¹æ¤òÈ¯¤·¤ÆÇ¾Æâ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤ÎÂçÇ¾Èé¼Á¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½160²¯¸Ä¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÂÛ»ù´ü¤«¤éÀ¸¸å¿ô¥«·î¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿À·ÐºÙË¦¤Î¿ô¤Ï¡¢Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Ï¡Ö¼ù¾õÆÍµ¯¡Ê¤¸¤å¤¸¤ç¤¦¤È¤Ã¤¡Ë¡×¤ä¡Ö¼´º÷¡Ê¤¸¤¯¤µ¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¿À·ÐºÙË¦¤È¡Ö¥·¥Ê¥×¥¹¡×¤ÇÅÅµ¤¿®¹æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿À·ÐºÙË¦Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¾¤ÎÆ¯¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÛ»ù´ü¤«¤éÍÄ¾¯´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Î¿ô¤¬Âç¿Í¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Ì©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÇ¾¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î20¡ó¤ÏÇ¾¤Î³èÆ°¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë²á¾ê¤Ê¤Û¤ÉÌ©¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÄÂÎ¤ÏÀ¸Â¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1ºÐ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÇ¾¤Î´¶¼õÀ´ü¡×
¤·¤«¤·¡¢À¸Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ìÍî¤Á¤¿´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤Î¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬±þÅª¤ËÆ¯¤¯Ç¾¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢¡Ö´¢¤ê¹þ¤ß¡Êpruning¡Ë¡×¸½¾Ý¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾È¯Ã£¤Î´¶¼õÀ´ü¤È¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤ÆÀ¸Â¸²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÇ¾Æâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÁªÂò¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤à»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÇ¾Èé¼Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢´¶¼õÀ´ü¤¬Èæ³ÓÅªÁá¤¯¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ë³ÐÌî¡×¤È¡ÖÄ°³ÐÌî¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ¾Éô°Ì¤Î´¶¼õÀ´ü¤Ï¡¢¤ª¤è¤½À¸¸å¿ô¥«·îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£1ºÐÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢7¡Á8ºÐº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¢³Ø¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀ®½Ï¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¼¡»ë³ÐÌî¤ÏÆ¬Éô¤Î¸å¤í¤¢¤¿¤ê¡Ê¸åÆ¬ÍÕ¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤«¤éÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬²¿¤«¡×¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤òÂ»½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ã¤ä»ë¿À·Ð¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÌî¤¬·ç¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤ÎÇ§¼±¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¼¡Ä°³ÐÌî¤Ï¼ª¤Î¤ä¤ä¸å¤í¤¢¤¿¤ê¡ÊÂ¦Æ¬ÍÕ¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ª¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²»¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ÆÇ§¼±¤¹¤ëÌò³ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¬Â»½ý¤¹¤ë¤È¡¢²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«²»³Ú¤Ê¤Î¤«»¨²»¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ä¼ª¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òµ²±¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê£»¨¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ë³ÐÌî¤ÈÄ°³ÐÌî¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÆ¯¤¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¶¼õÀ´ü¤¬¤Þ¤µ¤ËÆý»ù´ü¤«¤éÍÄ»ù´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ï¡¢¸À¸ì¤Î³Ø½¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Öl¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡×¤È¡Ör¡Ê¥¢¡¼¥ë¡Ë¡×¤ÎÈ¯²»¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ä¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤Ê¬¤±¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ÆÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤¬¼Ò²ñÀ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸«¤ë¤³¤È¡×¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤Ë¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É½¾ðÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÇ¾¤ä¿´¤ÎÈ¯Ã£¡¢¤È¤¯¤Ë¼Ò²ñÀ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÌÜ¤À¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿³Ø¤Ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¡¦¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤ò»È¤¦¤È¡¢Æý»ù¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¤É¤³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å6¥«·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜ¤è¤ê¤â¸ý¸µ¤Î¤Û¤¦¤òÄ¹¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æý»ù¤Ï¡¢¤¿¤ÀÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ä¸ý¸µ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ä²»¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¤À¤Í¡×¤ÈÆý»ù¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢Æý»ù¤â¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤òÊÖ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£Æý»ù´ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆü¡¹·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ä¸ÀÍÕ¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬º£¡¢Æý»ù¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¾¼Ô¤Î¸ý¸µ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄí°Ê³°¤Î¾ì¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÀÏÂ À¯»Ò ¡§ È¯Ã£²Ê³Ø¼Ô¡ÊµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡Ë¡Ë