¸µ£Ä£å£Î£Á¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×
µð¿Í¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Û¥»¡¦¥í¥Ú¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ä¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢µð¿Í»þÂå¤Î¥¿¡¼¥Ë¡¼ÄÌÌõ¡¢£Ä£å£Î£Á»þÂå¤ÎÅ·ÌîÄÌÌõ¤é¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ú¥¹¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤ËÍèÆü¤·µð¿Í¤Ç£²Ç¯´Ö¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ç£²£°Ç¯¤Þ¤Ç£¶Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£à¥Á¥ã¥âá¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»£¸Ç¯´Ö¤Ç£¹£¹£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±£¹£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£¸£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°¹ñÁª¼ê»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüÊÆ³Æ£±£°£°£°°ÂÂÇ¤Î°Î¶È¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
£Ä£å£Î£ÁÂàÃÄ¸å¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï¡¢Êì¹ñ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¥ê¥Ù¥¹¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¡£ÍèÆüÁ°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÁã¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£