『ザ・ボーイズ』シーズン4、あのキャラのカムバックが確実に！

Amazon製作による、異色スーパーヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』シーズン4で、カムバックが示唆されていたキャラクターの復活が確実となったようだ。

『ザ・ボーイズ』は、落ちぶれまくったスーパーヒーローチーム“セブン”と自警団“ザ・ボーイズ”が繰り広げる攻防戦が、エロ&グロ満載で描かれる人気シリーズ。

(※これ以降は、シーズン3第8話に関する展開を含みます)



シーズン3第8話「焦土へのいざない」では、セブンのメンバーで、まったく口をきかない黒装束のブラック・ノワール(ネイサン・ミッチェル)が、チームリーダーであるホームランダー(アントニー・スター)に殺される。ところが、今年7月にクリエイターのエリック・クリプキが、ブラック・ノワールのカムバックを示唆。「ブラック・ノワールがヒーローとして活躍するのは、これが最後ではないよ。シーズン3では(ノワールのスーツの)中にいた男がいなくなっただけなんだ。次シーズンはネイサンがスーツを着て、本当に面白くて陽気なキャラクターを演じてくれるよ」とコメントしていた。

クリプキの発言によると、シーズン3まで登場したブラック・ノワールは葬られたが、今度は別のキャラクターがブラック・ノワールのスーツに身を包んで登場し、ネイサンが続投するということらしい。少しややこしいが、ブラック・ノワールは顔を見せなければ喋りもしないため、別のキャラクターになったとしても、ネイサンが再演することに特に問題はないだろう。

そして、現在撮影中のシーズン4のセットでブラック・ノワールのスーツを着たキャストがキャッチされ、その場にはAトレイン(ジェシー・T・アッシャー)とディープ(チェイス・クロフォード)をはじめとするセブンのメンバーの姿も。ということは、再びブラック・ノワールはセブンのメンバーとしてカムバックするのだろうか?

Looks like Black Noir is back from the dead on the set of The Boys season 4 pic.twitter.com/9IrwzGmbWN

- Comicodigy (@comicodigy) October 12, 2022