¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º±Ç²è»ÏÆ°¡ª¡Ö¥ß¥º¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡×´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî±Ç²è¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Deadline¤Û¤«³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖLOST¡×¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¤¥â¥ó¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥º¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥ã¥ë¥ß¡¼¥ó¡¦¥¦¥Ù¡¼¥É¡á¥Á¥Ê¡¼¥¤¤¬½¢Ç¤¡£±Ç²è¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¸ø³«»þ´ü¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÓËÜ¤Ï¼¹É®ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô¤Î¿·ºî±Ç²è¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ø³«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥¹¥¯¥ï¥É¥í¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / Rogue Squadron¡Ù¤Ï¡¢À½ºî¤¬Ìµ´ü¸Â±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2023Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¤¬Çò»æ¤Ë¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·»°Éôºî¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖÊÝÎ±¡×¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë´ë²è¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ë¤è¤ë´ë²è¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿ÊÄ½¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê2023Ç¯ÇÛ¿®¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë