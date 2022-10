映画『ハリー・ポッター』シリーズのドラコ・マルフォイ役で知られる俳優のトム・フェルトンが、アルコール依存症との闘いとリハビリ施設での生活について告白。

『ハリポタ』共演者で“ソウルメイト”だというエマ・ワトソンからのサポートについても明かしました。

トムは自身の回顧録『Beyond Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard(原題)』の中で、“逃避のため”の飲酒がいつの間にか仕事の妨げになり始めたと綴っています。

「それまでは特にアルコールに興味がなかったのに、日が沈む前から1日に数パイント(1パイントは568mL)を定期的に飲み、ウィスキーも一緒に飲むようになりました」

恋人やマネージメントチームからの介入が行われた後も、まだ自分に問題があると認める準備ができていなかったトム。

その後、アメリカ・マリブのリハビリ施設に入ることに同意したものの、数日後には、数キロメートル先にあるハリウッドのバーまで歩いて向かおうとしたそう。途中でガソリンスタンドに立ち寄ったトムは、ある男性から20ドルと水のボトルを渡され、自分の人生が本当に豊かなものなのかを考えてみるように言われたと語っています。

また、今回の回顧録にアルコールとの闘いを綴るべきかどうか迷っていたところ、親友エマの「これは人々の心に響くよ」という言葉に背中を押され公表することに。

「励まされたことで、自分自身にもう少し自信が持てるようになりました。これは私に起こったことで、これは人生の一部なのです」

最終的にトムは、自分に合うリハビリのプログラムを見つけ、回復への道を歩むことに成功。それ以降もすべてが順風満帆ではなかったけれど、メンタルヘルスへの考え方を変える大きなきっかけになったと明かしています。

「『私は大丈夫じゃない』と恥ずかしがらずに言えるようになりました」

周りのサポートも受けながら、一歩ずつ前に進んでいるトム。彼の言葉や勇気は、多くの人の共感を呼ぶはず。

※この翻訳は、抄訳です。Transration: Yuki OtsukaCOSMOPOLITAN UK