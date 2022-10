『ジェシカおばさんの事件簿』メッツガー保安官役のロン・メイサックが逝去

『ジェシカおばさんの事件簿』のメッツガー保安官役で知られるロン・メイサックが亡くなったとTV Lineが伝えている。

1984年から1996年にかけて放送された米CBSのロングランドラマ『ジェシカおばさんの事件簿』のメッツガー保安官役で最も知られるロン・メイサックが10月20日(木)にこの世を去った。86歳だった。孫がThe Hollywood Reporterに話したところによると、ロンはロサンゼルス近郊にある病院で安らかに息を引き取ったという。

So sorry to learn that Ron Masak the wonderful actor who played Sheriff Mort Metzger on Murder, She Wrote has passed. My favourite MSW sheriff, he was smart, dedicated & loved “Mrs. F”. #solvealonga #solvealongamurdershewrote #murdershewrote #jessicafletcher #jbfletcher #fangelas pic.twitter.com/5DQ3cOrLcw