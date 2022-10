【今週のおすすめ最新海外ドラマ】大注目のホラーシリーズが続々と開始！

10月24日(月)から10月30日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は、ハロウィンの時期にぴったりなホラー・アンソロジーシリーズ『ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋』やイギリス発のホラードラマ『デビルズ・アワー 〜3時33分〜』の配信がスタート。

10月25日(火)より独占配信スタート。

『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞を受賞したギレルモ・デル・トロが手掛ける全8話のホラー・アンソロジーシリーズ。ハロウィンシーズンにぴったりの身の毛もよだつような不気味な世界が展開するという。

『ウォーキング・デッド』のアンドリュー・リンカーンや『ウエストワールド』のベン・バーンズ、『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』のソフィア・ブテラや『ハリー・ポッター』シリーズのルパート・グリントなどが出演。

10月25日(火)日本初独占配信スタート。

架空のファミリー向けシットコム『Step Right Up』をリブートしようというコメディドラマ。当時と同じキャストで再始動しようと、機能不全のキャラたちが再び集結。変化の激しい現代社会で未解決の問題に対処していくドタバタを描く。

キーガン=マイケル・キー(『シュミガドーン!』)、ジョニー・ノックスヴィル(『ジャッカス』)、ジュディ・グリア(『アーチャー』)、レイチェル・ブルーム(『クレイジー・エックス・ガールフレンド』)、ポール・ライザー(『ストレンジャー・シングス』)、クリスタ・マリー・ユー(『ラスト・マン・スタンディング』)らが出演。『モダン・ファミリー』のスティーヴン・レヴィタンがクリエイターを務める。

10月26日(水)日本初独占配信スタート。

世界的ベストセラーとなった冒険小説を実写映像化し、個性的な4人の子どもが、世界の危機に挑む大人気ドラマシリーズ。秘密結社ベネディクト団は再集結するが、ミスター・ベネディクトとナンバー2がヨーロッパで消息を絶ち、子供たちは大人たちの命令に逆らってこっそり捜しに出かける。ヨーロッパ中を旅して探し回っていると、そこで新たな敵に遭遇し…?

10月26日(水)独占配信スタート。

高級社交ビルの管理人が監視の力を密かに利用し、住人たちの生活に干渉する様子を皮肉とユーモアを交えて描くアルゼンチンのコメディシリーズ。彼はそこに住み、そこで働き、そこに住む人々の生活を余すところなく吸収している。しかし、その親切で卑屈な行動の裏には住人を操る才能が隠されている。

