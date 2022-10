テレビ東京にて話題のアニメ作品が集結する年に1度のイベント「アニメJAM2022」の開催日が12月24日に決定。今年は3年ぶりのリアルイベントとなり、東京都・立川ステージガーデンにて行われる。

【写真】戸谷菊之介、古賀葵ら集結 「アニメJAM2022」出演キャスト12名

「アニメJAM」は、テレビ東京で過去に放送、また現在放送中の人気アニメ作品の声優や主題歌アーティストが集合するスペシャルイベント。2014年に第1回が開催され、今年で9回目の開催を迎える。チケットは全席指定で8900円(税込)。

今年はテレビアニメ放送中の『チェンソーマン』など豪華な作品ラインナップに加え、梶原岳人、神尾晋一郎、村瀬歩ら12名の声優キャストと8組のアーティストの出演が決定。各作品キャストとアーティストのコメントも到着した。

「アニメJAM2022」は、立川ステージガーデンにて12月24日開催。開場13時30分、開演14時30分。

<作品ラインナップ&出演情報>

■テレビアニメ『チェンソーマン』

戸谷菊之介(デンジ役)

坂田将吾(早川アキ役)

■テレビアニメ『古見さんは、コミュ症です。』

古賀葵(古見硝子役)

梶原岳人(只野仁人役)

神尾晋一郎(片居誠役)

■テレビアニメ『Do It Yourself!! ‐どぅー・いっと・ゆあせるふ‐』

稲垣好(せるふ役)

市ノ瀬加那(ぷりん役)

和氣あず未(たくみ役)

高橋花林(しー役)

大森日雅(ジョブ子役)

■映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』

梶原岳人(アスタ役)

村瀬歩(ラック・ボルティア役)

安野希世乃(チャーミー・パピットソン役)

■出演アーティスト

AKINO from bless4

Beverly

ChouCho

梶原岳人

熊田茜音

せるふとぷりん(稲垣好/市ノ瀬加那)

おにぱんず!(野崎結愛/根岸実花/野中ここな)

Smewthie(天麻ゆうき/十二稜子/戸田梨杏/石井萌々果)

<キャスト&アーティストコメント>

■戸谷菊之介(チェンソーマン)

アニメJAMぅぅぅヤッター!! 朝食は食パンにジャム塗って、アニメJAM本番に臨みます! 皆さんとクリスマスイブに会えるの、超楽しみ!!!

■古賀葵(古見さんは、コミュ症です。)

『古見さんは、コミュ症です。』より参加させて頂きます、古見硝子役の古賀葵です。アニメJAM2022が3年ぶりにリアルイベントとして行われるということで、とても嬉しく楽しみな気持ちでいっぱいです。一緒に盛り上がりましょう〜!よろしくお願いします。

■稲垣好(Do It Yourself!! ‐どぅー・いっと・ゆあせるふ‐)

初めての「アニメJAM2022」! 出演させていただけること、とても嬉しく思います! なんだか盛り沢山な内容になっているとか…! 今からわくわくしております! DIY部と一緒に楽しい時間を過ごしましょ〜!

■梶原岳人(ブラッククローバー 魔法帝の剣)

またこうしてアニメJAMに出演できて嬉しいです! 『ブラッククローバー』も『古見さんは、コミュ症です。』も大切に演じてきた作品ですので、魅力を改めてみなさんに伝えられるように頑張ります!

■AKINO from bless4AKINO with bless4です! 今回は初参加「アニメJAM2022」に出演出来て嬉しい!!! 皆さん盛り上がる準備出来てますか? 最高な熱いパフォーマンスを準備してるので、一緒に心から音楽を楽しんで一緒に体を動かしていきましょう〜! Can’t wait to see you there!