コロナ禍によって広く行われることになったオンライン会議やオンライン授業。便利な反面、ちょっとしたトラブルが発生することもあるが、とある国ではオンライン授業中にあり得ない行為をし逮捕された父親がいる。

アメリカ・オハイオ州で52歳の男が、オンライン授業を受けていた16歳の継娘に性的暴行を加え、その瞬間をほかの生徒がオンラインで目撃する事件が起きたと海外ニュースサイト『New York Post』と『Inside Edition』などが10月11日までに報じた。

​>>チョコレートで誘い、46歳男が9歳少女を強姦 顔を殴られ少女は歯が全て抜け落ちる<<​​​

報道によると9月28日、継娘は自宅の自分の部屋でオンライン授業に参加していたという。授業には教師のほか、39人の生徒が参加していた。授業中、男は下着姿で継娘の背後から近づき、頭をまたぐように立って、下半身を継娘の頭にすり付けたそうだ。男は娘がオンライン授業中と知らなかったとみられている。また当時、家には男と継娘だけが住んでいた模様である。男には14歳の息子もいたが、息子とその母、継娘の実の母親は別の地域に住んでいた。現在は娘も男と一緒に暮らしていない。

男の行為を教師と39人の生徒が目撃。教師が警察に相談して事件が発覚し、男は逮捕された。オンライン授業はビデオに録画されており、警察は犯行を録画映像で確認したそうだ。男は無罪を主張したが、その根拠は現段階では伏せられている。現在は保釈金5万ドル(約750万円)を支払い、保釈されているが、継娘との接触は禁じられGPS追跡装置がつけられている。

なお、警察によると男は過去にも犯罪歴があり、1999年に当時9歳の少女を強姦した罪で有罪判決を受けているそうだ。男は2006年に釈放され、オハイオ州の登録性犯罪者リストに登録されていた。

学校側は事件の目撃者となった生徒や教師らにカウンセリングの機会を設けると声明を発表している。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「義理の父親に性的暴行を受けるなんて気持ち悪すぎる」「オンライン授業中で警戒心がないあたり日頃から性的虐待は行われていたと思う。絶対余罪があるはず」「性的暴行の現場を同級生に見られるなんてつらすぎる。中には友達もいただろうし、一生顔合わせできないだろう」「継娘もそうだけど、現場を目撃した同級生も気まずい。事件のせいで関係性も壊れるだろうし、立ち直るのは難しいはず。心から同情する」「保釈金を支払って保釈される意味が分からない。警察は甘いのでは」「すでに少女への性犯罪歴があるし男はまた同じ罪を繰り返す。今度こそずっと刑務所に入れておくべき」「妻は家にいなかったようだし、家庭環境が複雑すぎる。継娘がかわいそう」「妻や実の母親は男の犯罪歴を知っていたのか。知っていたのなら継娘を守る方法があったはず」といった声が上がっていた。

男の判決は今後の裁判によって決まるが、過去に犯罪歴があるにもかかわらず再び罪を起こしたことは許されるべきではなく、判決に少なくとも影響してくるはずだ。

記事内の引用について「Ohio man groped 16-year-old stepdaughter on camera during online class: cops」(New York Post)よりhttps://nypost.com/2022/10/04/ohio-man-groped-16-year-old-stepdaughter-on-camera-during-online-class-police/「Registered Sex Offender Arrested for Allegedly Sexually Touching Stepdaughter During Online Class: Cops」(Inside Edition)よりhttps://www.insideedition.com/registered-sex-offender-arrested-for-allegedly-sexually-touching-stepdaughter-during-online-class