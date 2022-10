コンテンツクリエーターの男性がGalaxy S22 Ultra、Pixel 7 Pro、iPhone14 Pro Maxで撮った写真を3つ並べた画像を連投していますが、ほぼ違いがわからないのではないか、との意見が注目を集めています。

ダニー・ウィンジェット氏(@superscientific)が、Samsung Galaxy S22 Ultra、Google Pixel 7 Pro、iPhone14 Pro Maxで撮影した写真を3つ並べた画像をいくつか投稿していますが、これに対してYouTuberのルーク・ミアーニ氏(@LukeMiani)が、「フラッグシップカメラの性能の良し悪しは、もうわからない」コメントしたところ、多くのいいねが寄せられています。



We’ve arrived at a point where I can’t really distinguish any ‘better’ performance between flagship cameras https://t.co/9xvRMmJQYv

— Luke Miani (@LukeMiani) October 21, 2022